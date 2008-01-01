Уволен совет компании Latvenergo

Новости Латвия | 20 июня 2019 | 21:42

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В среду 19 июня был уволен совет предприятия AS Latvenergo, сообщил министр экономики Ральф Немиро. Минэкономики является держателем долей капитала в этом госпредприятии, а интересы акционера представляет госсекретарь министерства Эрик Эглитис.

В отставку отправлены члены совета, сообщает агентство LETA: бывший глава DNB banka в Латвии Андрис Озолиньш, член правления airBaltic Мартин Седлацки (гражданин Словакии), экс-госсекретарь Минэкономики и бывший глава правления аэропорта Rīga Андрис Лиепиньш, бывший президент Ассоциации коммерческих банков, член совета AS Valsts nekustamie īpašumi Мартиньш Бичевскис, а также бывший председатель правления предприятия RB Rail Байба Рубеса.

Назначен временный совет — в него вошли советник министра экономики, юрист Павел Ребенок, руководитель бюро министра Инесе Кублицка, член правления Ассоциации ветроэнергетики Кристап Степанов, член правления AS Rigensis Bank Ренар Дегро и Артур Шнориньш.

Как ранее сообщалось, в начале мая министр Немиро заявил, что недоволен работой отдельных членов правления Latvenergo, но изменений в составе совета тогда не планировалось,и имен тех, кем он недоволен, политик не назвал.

В среду 19 июня министр выразил благодарность уволенному совету, но пояснил, что желает от будущего совета более активной и эффективной работы и более оперативного решения вопроса о снижении тарифа на поставку электроэнергии.

Немиро сообщил, что пока предприятием будет руководить временный совет, а затем будет проведен конкурс на вакантные места. Но пока неизвестно, когда это произойдет.

LSM