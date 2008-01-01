Точка зрения

Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

20 июня

Всемирный день беженцев

Именины:
Майра, Раса, Расма / Антон, Валерия, Зинаида

Гороскоп на день

Стрелец
23 ноября
- 21 декабря

Побудьте сегодня нежным и любящим - и близкие порадуются, и самому приятно. Остерегайтесь бесед на спорные темы - они могут перерасти в настоящие баталии, возможно даже не без рукоприкладства.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

четверг
Ночь
19 .. 21 C
Утро
23 .. 25 C
День
28 .. 30 C
Вечер
24 .. 26 C
Ветер
1 .. 3 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Самая актуальная проблема на сегодня в Даугавпилсе

 

 

Архив

Популярные статьи

1.

Даугавпилс второй год подряд признан самым дружественным для семей городом республиканского назначения

12 декабря в Сигулде прошла церемония награждения победителей конкурса «Самое дружественное для семе ...

2. Lux Express: на рейсы "Рига-Даугавпилс", которые запрещает Дирекция автотранспорта, есть лицензия ЕС

3. Что нужно учитывать работодателю в жаркое время года? {3}

4. Зато нас по головке погладят! {244}

5. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}

6. Ушли в мир иной...

7. Делегация из Эстонии знакомится с культурным наследием даугавпилсских староверов

8. Самоуправление продолжает работу по ремонту проездных дворов и стоянок

9. Совместный проект Даугавпилса и Витебска поможет в сохранении культурных ценностей

10. Ландыши можно рвать: их вычеркнули из Красной книги {2}

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {175}

 

Новости Латвия | 20 июня 2019 | 21:42

Уволен совет компании Latvenergo

kasjauns.lv

В среду 19 июня был уволен совет предприятия AS Latvenergo, сообщил министр экономики Ральф Немиро. Минэкономики является держателем долей капитала в этом госпредприятии, а интересы акционера представляет госсекретарь министерства Эрик Эглитис.

В отставку отправлены члены совета, сообщает агентство LETA: бывший глава DNB banka в Латвии Андрис Озолиньш, член правления airBaltic Мартин Седлацки (гражданин Словакии), экс-госсекретарь Минэкономики и бывший глава правления аэропорта Rīga Андрис Лиепиньш, бывший президент Ассоциации коммерческих банков, член совета AS Valsts nekustamie īpašumi Мартиньш Бичевскис, а также бывший председатель правления предприятия RB Rail Байба Рубеса.

Назначен временный совет — в него вошли советник министра экономики, юрист Павел Ребенок, руководитель бюро министра Инесе Кублицка, член правления Ассоциации ветроэнергетики Кристап Степанов, член правления AS Rigensis Bank Ренар Дегро и Артур Шнориньш.

Как ранее сообщалось, в начале мая министр Немиро заявил, что недоволен работой отдельных членов правления Latvenergo, но изменений в составе совета тогда не планировалось,и имен тех, кем он недоволен, политик не назвал.

В среду 19 июня министр выразил благодарность уволенному совету, но пояснил, что желает от будущего совета более активной и эффективной работы и более оперативного решения вопроса о снижении тарифа на поставку электроэнергии.

Немиро сообщил, что пока предприятием будет руководить временный совет, а затем будет проведен конкурс на вакантные места. Но пока неизвестно, когда это произойдет.

LSM  

Добавить комментарий

 