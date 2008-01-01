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Новости Культура | 20 июня 2019 | 21:31

Даугавпилс и край приглашают лиговать

Пресс-фото

В Даугавпилсе по многолетней традиции вечером 23 июня праздничное мероприятие пройдет на эстраде в Стропах. Но уже 21-го всех приглашают в центр города — петь народные песни, плести венки и настраиваться на приближающийся праздник.

В самый длинный день в году, 21 июня, фольклорный коллектив Центра латышской культуры Svātra даст концерт в сквере А. Пумпура. Подпевать знакомые многим с детства песни рекомендуется всем слушателям. Кроме этого, знаток трав и секретов бани Дзинтра Абароне расскажет и покажет, как правильно плести лиговский венок.

— Кажется, что всё очень просто, но на самом деле в венке Лиго должны соединяться 27 растений, и у каждого есть свой магический смысл, — пояснила Rus.Lsm.lv руководитель Svātra Сармите Тейване.

Мероприятие в сквере А. Пумпура начнется в 21:21 и завершится в 22:22. Вход свободный.

Праздник в Стропах стартует 23 июня в 19:00: начнет работу лиговский базарчик, предлагающий напитки, угощения и ремесленные изделия. Потом — концерт и танцы. Вход свободный.

— В 21:00 на сцену выйдет молодой музыкант Каспар Маркшевич, — рассказала Rus.Lsm.lv заместитель руководителя Управления культуры Вита Вилевко. — Спустя час его сменит группа Tranzīts, которая скоро отметит свое 25-летие. Ее хиты — символ латвийской танцевальной музыки 90-х годов. В 11 вечера запылает большой праздничный костер, начнется дискотека, которая продлится до двух часов 24 июня. Приходите, будем вместе веселиться!

LSM

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