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Новости Общество | 20 июня 2019 | 21:27

Лучшей школой признана Даугавпилсская русская

D-fakti.lv

Даугавпилсская русская средняя школа-лицей заняла первое место в свежем рейтинге лучших школ 2018/2019 учебного года, составленном фондом Атиса Кронвалдса.

В топ-5 также находятся Рижская классическая гимназия, Рижский французский лицей, Тукумская гимназия Райня и Рижская 10-я средняя школа. Даугавпилсская русская средняя школа-лицей каждый год показывает отличные результаты, занимая самые высокие места в рейтинге, и является одной из лучших латвийских школ, отмечают авторы списка. В этом году большой рывок совершили Тукумская гимназия Райня и Рижская 10-я средняя школа, которые в прошлогоднем рейтинге заняли 25 и 21 место соответственно.

Составители списка также добавили новую группу — «государственные гимназии», которая состоит из 27 учебных заведений. Лучшей была признана Рижская государственная 1-я гимназия, за ней идут Агенскалнская государственная гимназия, Рижская государственная 2-я гимназия, Цесисская государственная гимназия и Резекненская государственная 1-я гимназия.

Рейтинг «малых школ» возглавила Инженерная средняя школа РТУ. В пятерку лучших также вошли Рудзатская средняя школа, Яунсилавская основная школа, Валдемарпилсская средняя школа и Рижская 33-я средняя школа

Топ составляется на основе результатов учеников на государственных и открытых олимпиадах, научных конференциях и других состязаниях национального уровня. Цель списка — помогать школам в развитии талантов учеников и предоставлять родителям объективную информацию о об опыте школ и/или их возможностях в развитие способностей талантливых учеников.

LSM    

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