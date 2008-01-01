Точка зрения

Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

20 июня

Всемирный день беженцев

Именины:
Майра, Раса, Расма / Антон, Валерия, Зинаида

Гороскоп на день

Рыбы
19 февраля
- 20 марта

Сегодня особо большое значение будет иметь ваш внешний вид. Пусть в душе вы трясетесь, как заячий хвост - наденьте маску спокойной самоуверенности, и вас никто не поймает за руку.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

четверг
Ночь
19 .. 21 C
Утро
23 .. 25 C
День
28 .. 30 C
Вечер
24 .. 26 C
Ветер
1 .. 3 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Самая актуальная проблема на сегодня в Даугавпилсе

 

 

Архив

Популярные статьи

1.

Даугавпилс второй год подряд признан самым дружественным для семей городом республиканского назначения

12 декабря в Сигулде прошла церемония награждения победителей конкурса «Самое дружественное для семе ...

2. Lux Express: на рейсы "Рига-Даугавпилс", которые запрещает Дирекция автотранспорта, есть лицензия ЕС

3. Что нужно учитывать работодателю в жаркое время года? {3}

4. Зато нас по головке погладят! {244}

5. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}

6. Ушли в мир иной...

7. Делегация из Эстонии знакомится с культурным наследием даугавпилсских староверов

8. Самоуправление продолжает работу по ремонту проездных дворов и стоянок

9. Совместный проект Даугавпилса и Витебска поможет в сохранении культурных ценностей

10. Ландыши можно рвать: их вычеркнули из Красной книги {2}

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {175}

 

Новости Культура | 20 июня 2019 | 21:23

В Даугавпилсе пройдет международный фестиваль кукол

D-fakti.lv

С 28 по 30 июня в Даугавпилсском краеведческом и художественном музее состоится второй международный кукольный фестиваль. Его организует городской музей в сотрудничестве с Балтийской гильдией мастеров авторской куклы.

В программе — выставки с участием более 20 мастеров из восьми стран, мастер-классы и творческие мастерские для детей и взрослых, концерты, конкурсы, кукольная ярмарка и т. д. Торжественное открытие фестиваля — 28 июня в 17:00 во дворе музея. Вход на все мероприятия бесплатный.

Особый гость фестиваля — театр «Ланжеронъ» из Харькова, но одесского разлива. Он представит спектакль-сказку для взрослых «Про Федота-стрельца, удалого молодца». В основе постановки лежит популярное поэтическое произведение Леонида Филатова, которое сыграет Виталий Бондарев в личине Скомороха-потешника со множеством перчаточных кукол и масками, живущими на пространстве двух широкополых шляп. Режиссер, сценограф, автор костюмов — Галина Панибратец. Спектакль состоится в Даугавпилсском краеведческом и художественном музее 29 июня, начало в 19:00, вход за плату.

Подробности о фестивале — на домашней странице музея.

Первый международный фестиваль кукол проходил в Даугавпилсе с 15 по 17 июня 2018 года и объединил 26 художников из семи стран.

LSM

Добавить комментарий

 