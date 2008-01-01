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Сегодня особо большое значение будет иметь ваш внешний вид. Пусть в душе вы трясетесь, как заячий хвост - наденьте маску спокойной самоуверенности, и вас никто не поймает за руку.
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Новости Культура | 20 июня 2019 | 21:23
В Даугавпилсе пройдет международный фестиваль кукол
С 28 по 30 июня в Даугавпилсском краеведческом и художественном музее состоится второй международный кукольный фестиваль. Его организует городской музей в сотрудничестве с Балтийской гильдией мастеров авторской куклы.
В программе — выставки с участием более 20 мастеров из восьми стран, мастер-классы и творческие мастерские для детей и взрослых, концерты, конкурсы, кукольная ярмарка и т. д. Торжественное открытие фестиваля — 28 июня в 17:00 во дворе музея. Вход на все мероприятия бесплатный.
Особый гость фестиваля — театр «Ланжеронъ» из Харькова, но одесского разлива. Он представит спектакль-сказку для взрослых «Про Федота-стрельца, удалого молодца». В основе постановки лежит популярное поэтическое произведение Леонида Филатова, которое сыграет Виталий Бондарев в личине Скомороха-потешника со множеством перчаточных кукол и масками, живущими на пространстве двух широкополых шляп. Режиссер, сценограф, автор костюмов — Галина Панибратец. Спектакль состоится в Даугавпилсском краеведческом и художественном музее 29 июня, начало в 19:00, вход за плату.
Подробности о фестивале — на домашней странице музея.
Первый международный фестиваль кукол проходил в Даугавпилсе с 15 по 17 июня 2018 года и объединил 26 художников из семи стран.
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