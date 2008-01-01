«Cлавянский базар в Витебске» – больше, чем фестиваль!

Новости Культура | 26 июня 2019 | 22:11

Скоро Витебск снова засияет васильковыми огнями, ведь в это время город снова будет встречать свой любимый праздник – XXVIII Международный фестиваль искусств «СЛАВЯНСКИЙ БАЗАР В ВИТЕБСКЕ»!

В этом году фестиваль пройдёт с 08 по 17 июля. Торжественная церемония и гала-концерт открытия фестиваля состоится 11 июля, а уже через пять стремительных дней, 15 июля, в Летнем амфитеатре пройдёт церемония закрытия форума искусств. Дополнительные мероприятия фестиваля запланированы 08-10, а также 16 и 17 июля.

Традиционно центральной площадкой «СЛАВЯНСКОГО БАЗАРА В ВИТЕБСКЕ» остаётся Летний амфитеатр. Также мероприятия форума пройдут в концертном зале «ВИТЕБСК», Национальном академическом драматическом театре Якуба КОЛАСА, Витебской областной филармонии, Белорусском театре «ЛЯЛЬКА», Витебском дворце спорта и др.

Основными событиями фестиваля станут XXVIII Международный конкурс исполнителей эстрадной песни «ВИТЕБСК-2019» и XVII Международный детский музыкальный конкурс «ВИТЕБСК-2019».

С целью повышения уровня международных конкурсов Дирекция продолжает практику проведения отборочных туров с помощью своих постоянных партнеров и представителей. В 2019 году национальные отборы пройдут в 14 странах мира, впервые в Великобритании и с расширенном формате для балтийских стран и ряда стран Европы.

Программу проведения XXVIII Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2019» планируется изменить и проводить в два дня без полуфинала. В первый день исполняется «Славянский хит» в сопровождении Национального академического концертного оркестра Беларуси п/у Михаила Финберга, во второй день финала – «Мировой хит» в сопровождении шоу-балета Аллы Духовой «Тодес». В каждый из конкурсных дней запланированы вторые отделения – сольные программы народной артистки Грузии Тамары Гвердцители и шоу-балета Аллы Духовой «Тодес».

Яркая театрализованность XVII Международного детского музыкального конкурса «Витебск-2019» объединит сказочным сюжетом выступления конкурсантов и гостей.

В качестве председателя жюри XXVIII Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2019» рассматривается певица, композитор, пианистка, актриса народная артистка Грузии и России Тамара Гвердцители. В качестве председателя жюри XVII Международного детского музыкального конкурса «Витебск-2019» предлагается популярный певец, композитор, музыкант Bosson (Швеция).

Традиционно основными мероприятиями фестиваля станут:

торжественная церемония и гала-концерт открытия фестиваля;

концерт «Песнярам – 50» (12 июля 2019 г.) представит творчество Белорусского государственного ансамбля «Песняры» с участием гостей из числа белорусских, российских и других артистов и будет посвящен 20-летию со дня основания Союзного государства ;

гала-концерт торжественного закрытия фестиваля (15 июля 2019 г.) с участием молодых и признанных исполнителей и коллективов.

В этом году площадкой для молодого творчества станет витебская площадь Победы. Здесь будет организовано культурно-гастрономическое пространство в формате “open air” с уличной едой и развлечениями. Также на площадке будет организован автопарад с участием мотоклубов Беларуси, ретроавтомобилей, транспортных средств участников чемпионата Беларуси по автозвуковому спорту.

Уже сформирована и музыкальная составляющая молодёжного пространства: в фестивальные дни на площади Победы абсолютно бесплатно сыграют белорусские группы BeZ bileta, J:Морс, NaviBand и другие.

Общая программа фестиваля сформирована с учетом актуальных тенденций развития индустрии:

КВН-концерт с выступлением в формате реальной интерактивной игры со зрительным залом команд Высшей лиги КВН («Союз», «Триод и Диод», «Русская дорога», «Плюшки имени Ярослава Мудрого» с участием команд «BELARUSы», «Кролики-воители»);

ледовое шоу в исполнении единственного в мире государственного Санкт-Петербургского классического балета на льду (балеты «Лебединое озеро» и «Золушка»);

цирковое шоу «Радуга на шёлковом пути» Акробатической художественной труппы провинции Шэньси, что позволит создать особую фестивальную ауру для всех участников фестиваля.

Нововведением фестиваля, которое в буквальном смысле стирает все границы, станет возможность безвизового въезда в Республику Беларусь. Билеты на события в Летнем амфитеатре и концертном зале «Витебск» станут для иностранных поклонников форума официальным документом для пересечения государственной границы через все пропускные пункты в период с 1 по 20 июля. Никаких границ и преград для творчества, музыки и взаимодействия разных культур!

Это далеко не все сюрпризы, которые готовит Дирекция фестиваля гостям и жителям Витебска. Форум меняется вместе с веяниями времени, адаптируется под требования и вкусы современного зрителя. XXVIII Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» обещает в который раз удивить, вдохновить, порадовать своего верного зрителя!



Пресс-релиз РБ