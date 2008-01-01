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Вы, пребывая в лучезарном настроении, внесете нотку непринужденности в общее напряжение сегодняшней ситуации. Реагировать на это могут по-разному. Некоторые искренне обрадуются, другие же, возможно, поспешат обвинить вас в саботировании рабочего процесса.

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Новости Латвия | 19 июня 2019 | 22:29

Латвийцам обещают сухое Лиго

Пресс-фото

Прогнозы на Лиго — надежные: в праздник дождя не будет, но станет прохладнее.

Во второй половине рабочей недели прогнозируются грозы и жара. В ближайшую ночь и утром местами в Курземе ожидается кратковременный дождь, но в четверг в центральных и восточных частях страны соберутся тучи. Некоторые могут принести ливни, град и порывистый ветер. На востоке грозы возможны и в пятницу.

Температура воздуха в эти дни достигнет +23... +28 градусов, местами на востоке — до +30 градусов. Ночи будут теплыми — температура не опустится ниже +14... +19 градусов.

В субботу Латвию пересечет холодный атмосферный фронт, который принесет с запада и северо-запада не только более холодные, но и более сухие воздушные массы. С субботы до вторника осадков в Латвии не ожидается.

Ночью станет прохладнее, температура во многих местах опустится до +10 градусов, а днем столбик термометра будет в основном на отметке +20... +25 градусов, на побережье прохладнее — около +18 градусов.

На Лиго и в Янову ночь будет деть слабый северный ветер, ночью местами образуется туман, температура воздуха опустится до +6... +11 градусов. Чуть теплее на побережье, а также местами в Латгалии, где, возможно, будет более облачно.

LSM

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