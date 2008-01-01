Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
21 июня
Всемирный день скейтбординга
Именины:
Эгита, Эмилс, Монвидс / Василий, Павел, Фёдор
Гороскоп на день
Весы
24 сентября
- 23 октября
Вы, пребывая в лучезарном настроении, внесете нотку непринужденности в общее напряжение сегодняшней ситуации. Реагировать на это могут по-разному. Некоторые искренне обрадуются, другие же, возможно, поспешат обвинить вас в саботировании рабочего процесса.
Источник: ignio.com
- Ночь
- 18 .. 20 C
- Утро
- 20 .. 22 C
- День
- 24 .. 26 C
- Вечер
- 21 .. 23 C
- Ветер
- 1 .. 3 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1307 ()
|GBP
|0.8916 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|71.4393 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Самая актуальная проблема на сегодня в Даугавпилсе
Популярные статьи
Даугавпилс второй год подряд признан самым дружественным для семей городом республиканского назначения
12 декабря в Сигулде прошла церемония награждения победителей конкурса «Самое дружественное для семе ...
2. Зато нас по головке погладят! {244}
3. Lux Express: на рейсы "Рига-Даугавпилс", которые запрещает Дирекция автотранспорта, есть лицензия ЕС
4. Что нужно учитывать работодателю в жаркое время года? {3}
5. Ландыши можно рвать: их вычеркнули из Красной книги {2}
6. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}
8. Даугавпилчане будут представлять Латвию на престижном фестивале "Wacken open air"
9. СГД перевыполнила план по сбору налогов
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 19 июня 2019 | 22:29
Латвийцам обещают сухое Лиго
Прогнозы на Лиго — надежные: в праздник дождя не будет, но станет прохладнее.
Во второй половине рабочей недели прогнозируются грозы и жара. В ближайшую ночь и утром местами в Курземе ожидается кратковременный дождь, но в четверг в центральных и восточных частях страны соберутся тучи. Некоторые могут принести ливни, град и порывистый ветер. На востоке грозы возможны и в пятницу.
Температура воздуха в эти дни достигнет +23... +28 градусов, местами на востоке — до +30 градусов. Ночи будут теплыми — температура не опустится ниже +14... +19 градусов.
В субботу Латвию пересечет холодный атмосферный фронт, который принесет с запада и северо-запада не только более холодные, но и более сухие воздушные массы. С субботы до вторника осадков в Латвии не ожидается.
Ночью станет прохладнее, температура во многих местах опустится до +10 градусов, а днем столбик термометра будет в основном на отметке +20... +25 градусов, на побережье прохладнее — около +18 градусов.
На Лиго и в Янову ночь будет деть слабый северный ветер, ночью местами образуется туман, температура воздуха опустится до +6... +11 градусов. Чуть теплее на побережье, а также местами в Латгалии, где, возможно, будет более облачно.
Добавить комментарий