Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
18 июня
Именины:
Албертс, Мадис / Игорь, Константин
Гороскоп на день
Телец
21 апреля
- 20 мая
Сегодня вы, возможно, будете испытывать жгучее желание побыть наедине с самим собой, и, естественно, границы вашей территории будут постоянно нарушать. Не стоит отстреливать нарушителей, достаточно повесить на дверь замок и отключить телефон.
Источник: ignio.com
- Ночь
- 13 .. 15 C
- Утро
- 18 .. 20 C
- День
- 24 .. 26 C
- Вечер
- 20 .. 22 C
- Ветер
- 2 .. 4 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1234 ()
|GBP
|0.8921 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|72.1432 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Самая актуальная проблема на сегодня в Даугавпилсе
Популярные статьи
Даугавпилс второй год подряд признан самым дружественным для семей городом республиканского назначения
12 декабря в Сигулде прошла церемония награждения победителей конкурса «Самое дружественное для семе ...
2. Что нужно учитывать работодателю в жаркое время года? {3}
4. Ландыши можно рвать: их вычеркнули из Красной книги {2}
5. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}
6. Зато нас по головке погладят! {244}
7. В Латгалии в ДТП погибли три человека, включая ребенка
8. Lux Express: на рейсы "Рига-Даугавпилс", которые запрещает Дирекция автотранспорта, есть лицензия ЕС
9. Уровень безработицы в Латгалии почти в три раза превышает показатель в Рижском регионе
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 18 июня 2019 | 19:20
Время работы туристических объектов и мест отдыха Даугавпилса в праздник Лиго
ТУРИСТИЧЕСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДАУГАВПИЛСА Ул. Ригас, 22а, тел. +371 65422818; +371 26444810. www.visitdaugavpils.lv 22 июня – 10:00 - 17:00; 23 июня – 10:00 - 18:00; 24 июня – 10:00 - 17:00.
ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И ИНФОРМАЦИИ ДАУГАВПИЛССКОЙ КРЕПОСТИ
Ул. Николая, 5, Даугавпилсская крепость, тел. +371 65424043; +371 28686331.
22 июня – 10:00 – 18:00;
23 июня – 10:00 – 17:00;
24 июня – 12.00 – 18.00.
АРТ ЦЕНТР ИМЕНИ МАРКА РОТКО
Ул. Михаила, 3, Даугавпилсская крепость, тел. +371 65430253. www.rotkocentrs.lv
22 июня – 11:00 – 19:00;
23 июня – 11:00 – 17:00;
24 июня – выходной.
ИСТОРИЧЕСКАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ НАРЯДОВ “ATMIŅU LĀDE”
Ул. Николая, 3а, Даугавпилсская крепость, тел. +371 22425156.
22 июня – 10:00 – 17:00;
23 июня – 10:00 – 16:00;
24 июня – выходной.
ЛАТГАЛЬСКИЙ ЗООСАД
Ул. Виенибас, 27, тел. +371 65426789; +371 29621191. www.latgaleszoo.eu
22 июня – 10:00 – 17:00;
23 июня – выходной;
24 июня – выходной.
ЦЕНТР ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТИ “ZINOO DAUGAVPILS”
Ул. Виенибас, 30, тел. +371 29411895. www.zinoo.lv
22 июня – 12:00 – 18:00;
23 июня – 12:00 – 16:00;
24 июня – выходной.
МУЗЕЙ ШМАКОВКИ
Ул. Ригас, 22а, тел. +371 65422818; +371 26444810. www.smakovka.lv
22 июня – 11:00 – 18:00;
23 июня – выходной;
24 июня – выходной.
ЛАТГАЛЬСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
Ул. Ригас, 22а, тел. +371 65426422, +371 65449090. www.lcb.lv
22 июня – 10:00 – 17:00;
23 июня – выходной;
24 июня – выходной.
СЕМЕЙНЫЙ ЦЕНТР ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Ул. Ригас, 22а, тел. +371 65426422, +371 65449090. www.lcb.lv
22 июня – выходной;
23 июня – выходной;
24 июня – выходной.
МУЗЕЙ „ЕВРЕИ В ДАУГАВПИЛСЕ И ЛАТГАЛИИ”
Ул. Циетокшня, 38, тел. +371 29548760.
Музей можно посетить, предварительно позвонив по тел. +371 29548760.
ДАУГАВПИЛССКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ
Ул. Ригас, 8, тел. +371 65424155. www.dnmm.lv
22 июня – 10:00 – 17:00;
23 июня – выходной;
24 июня – выходной.
ЦЕНТР БЕЛОРУССКОЙ КУЛЬТУРЫ
Ул. Алеяс, 68 - 1a, тел.: +371 65424695. www.bkc.daugavpils.lv
22 июня – выходной;
23 июня – выходной;
24 июня – выходной.
КВЕСТ-КОМНАТА “ESCAPE ROOM”
Ул. Парадес, 17, тел.: +371 20337130.
22 июня – посещение по предварительным заявкам;
23 июня – выходной;
24 июня – выходной.
КВЕСТ-КОМНАТА “DOORDOM”
Ул. Райня, 31, тел.: +371 27593935.
Посещение по предварительным заявкам.
ЦЕНТР ГОНЧАРНОГО ИСКУССТВА
Ул. 18 Новембра, 8, тел. +371 65425302. www.dnmm.lv
22 июня – 12:00 – 18:00;
23 июня – выходной;
24 июня – выходной.
КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР МАРТИНА ЛЮТЕРА И СМОТРОВАЯ ПЛОЩАДКА В КАФЕДРАЛЬНОМ СОБОРЕ
Ул. 18 Новембра, 66, тел. +371 29492588.
22 июня – 10:00 – 18:00;
23 июня – 10:00 – 16:00;
24 июня – выходной.
ЦЕНТР РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ
Ул. Варшавас, 14, тел. +371 65413237. www.russkij-dom.lv
22 июня – выходной;
23 июня – выходной;
24 июня – выходной.
ЭКСПОЗИЦИЯ ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ и ЭКСПОЗИЦИЯ “МОИ ЛАТВИЙСКИЕ РАССКАЗЫ”
Ул. Варшавас, 26а, тел. +371 65437943.
22 июня – выходной;
23 июня – выходной;
24 июня – выходной.
ДАУГАВПИЛССКИЙ ДРОБОЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОД
Ул. Варшавас, 28, тел. +371 27766655; +371 29974604. www.dsr.lv
Время экскурсий:
22 июня – 10:00 (RUS/ENG), 12:00 (LV), 14:00 (LV), 16:00 (RUS/ENG);;
23 июня – выходной;
24 июня – выходной.
ЦЕНТР ПОЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Ул. Варшавас, 30, тел. +371 65433719. www.ckp.lv
22 июня – выходной;
23 июня – выходной;
24 июня – выходной.
ДАУГАВПИЛССКИЙ ОЛИМПИЙСКИЙ ЦЕНТР
Ул. Стадиона, 1, тел. +371 65475140. www.daugavpilsoc.lv
Комплекс и бассейн:
22 июня – 9:00 – 21:00;
23 июня – выходной;
24 июня – выходной.
Тренажерный зал:
22 июня – 9:00 – 15:00;
23 июня – выходной;
24 июня – выходной.
ПАРК ПРИКЛЮЧЕНИЙ “DAUGAVPILS TARZĀNS”
Пересечение ул. Дзинтару и Кокнесе, тел. +371 27006935.
22 июня – 10:00 – 20:00;
23 июня – 10:00 – 18:00;
24 июня – 12:00 – 20:00.
Информация подготовлена:
Агентством развития туризма и информации Даугавпилсского городского самоуправления
Тел.: +371 65422818; +371 26444810
Эл. почта: turisms@daugavpils.lv
Web: www.visitdaugavpils.lv
Facebook: www.facebook.com/Daugavpils.travel
www.facebook.com/Daugavpils.cietoksnis
www.facebook.com/SmakovkasMuzejs
Добавить комментарий