Время работы туристических объектов и мест отдыха Даугавпилса в праздник Лиго

Телец

21 апреля

- 20 мая

Сегодня вы, возможно, будете испытывать жгучее желание побыть наедине с самим собой, и, естественно, границы вашей территории будут постоянно нарушать. Не стоит отстреливать нарушителей, достаточно повесить на дверь замок и отключить телефон.