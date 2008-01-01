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Новости Культура | 18 июня 2019 | 19:18
Новые оригиналы Ротко
12 июля в Даугавпилсском арт-центре им. Марка Ротко откроется новая выставка работ выдающегося уроженца Даугавпилса, Марка Ротко. Нашим дорогим гостем на открытии будет дочь художника, Кейт Ротко Призел.
Экспозиция работ Ротко меняется каждые три года. Картины, находящиеся в данное время в зале Ротко, можно увидеть только до 1-го июля, после чего они отправятся в Нью-Йорк, а к нам приедут новые пять работ. Новая подборка оригиналов Марка Ротко также получена из частных коллекций его наследников, дочери Кейт Ротко Призел и сына Кристофера Ротко. Эти работы впервые будут представлены латвийской публике. По традиции в подборке будут показаны разные периоды творческой жизни художника.
Программа дня начнется в 13:00 с премьерным сольным концертом оригинального звукового произведения «Искатель» - синтетическое смешение электронных и природных звуков в исполнении музыкантов Даце Страуме и Каспар Тобис. Новый дуэт мультиинструменталиста и перкуссиониста из группы «Dzelzs Vilks» впервые выступят с сольными композициями собственного сочинения. Игра Каспарса на 4 синтезаторах и 6 звуковых гонгах смешается с вокалом Даце и ее игрой на латышском кокле и нескольких нетрадиционных инструментах.
После концерта в 14:30 программа продолжится беседой об искусстве «Кто боится красного, желтого и синего?» на английском языке, между бразильским художником Марко Гарауде Джианнотти и знаменитым искусствоведом, арт критиком и куратором, Дэвидом Анфамом, автором Catalogue Raisonne Mark Rothko, собравшего все работы Ротко на холсте и автором блестящих эссе о Ротко.
Беседа завершится открытием выставки работ Марко Джианотти в почетном соседстве с залом Ротко в секторе А, как посвящение художника достижениям Ротко в искусстве живописи.
Торжественная церемония открытия новой выставки оригинальных работ Марка Ротко запланировано на 16.00. В нем примет участие дочь Марка Ротко, Кейт Ротко Призел.
12 июля в течение дня вход в Даугавпилсский художественный центр им. Марка Ротко будет бесплатным.
Программа:
в 13:00 Звуковое произведение «Искатель»;
в 14:30 Беседа об искусстве «Кто боится красного, желтого и синего?»;
в 16.00 Церемония открытия.
Проект поддерживают: Даугавпилсская городская дума, Государственный фонд капитала культуры.
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