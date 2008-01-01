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Новости Общество | 18 июня 2019 | 19:14
В Даугавпилсе завершился проект "Найди своё истинное увлечение в Латгалии"
В субботу, 15 июня, в Даугавпилсском университете торжественно закончился учебный онлайн проект для жителей Латгалии ‘’Найди своё истинное увлечение’’, который был организован в сотрудничестве с представительством British Council в Латвии, Даугавпилсской городской думой и Даугавпилсским университетом.
15 дней более чем 150 жителей Латгалии участвовали в онлайн игре и на встречах в Даугавпилсском университете. Участники разных национальностей со всей Латгалии - Даугавпилса, Ливаны, Резекне, Прейли, Аглона, Субате и Краслава -освоивали знания и методы, чтобы найти отрасль и работу, которая действительно интересует, а также способствует общению и сотрудничеству.
Участники во время проекта делились своим опытом и видением друг с другом, а также строили планы на совместное сотрудничество в будущем. Участница проекта Диана говорит: ''Публично выражая свои проблемы, мысли и планы, люди становятся более понимающими и человечными. Общение сближает и появляются новые идеи'', а Наталья отмечает: ''Впервые в жизни я хотела тщательно выучить латышский язык, чтобы свободно общаться с интересными, позитивными и доброжелательными людьми. Сделать это ради себя, а не для языковой комиссии''.
Онлайн-раздел проекта состоял из интерактивной игры, в которой участники получали очки за выполнение своих задач. ''Я был поражена тем, насколько элементы игры, такие как подсчет очков, побудили меня выполнять задачи!'', - признается Лейла из Резекне, для которой методы, приобретенные в игре, помогли не только понять о сфере будущей работы, но также повысили знания о том, как выстроить здоровые привычки в жизни.
Руководитель программы и учебного центра ‘’Cilvekam’’ Зуаргусс Зармасс также очень рад за проект: ''Участники были очень активны, вовлечены и задавали много вопросов. Рекордное количество участников достигло максимального результата в игре, что свидетельствует о большой мотивации учиться, развиваться!''. Зуаргусс отмечает: ''Учитывая большою мотивацию участников, мы продолжим на этой неделе до праздника Лиго онлайн-игру, в которой участники смогут развивать свои лидерские навыки в различных областях - в управлении бизнесом, проектом или сообществом''.
Проект ‘’Найди своё истинное увлечение’’ в Латгалии проходил в режиме онлайн с 01 июня по 15 июня с тремя встречами в Даугавпилсе. В нём участвовали жители Латгалии в возрасте от 18 лет. Проект организовал учебный центр ‘’Cilvekam'' в сотрудничестве с представительством British Council в Латвии, Даугавпилсской городской думой и Даугавпилсским университетом. Участники в программе при встречах и в онлайн режиме с игровыми элементами усваивали программу эмоционального интеллекта, чтобы найти индустрию и работу, которая поистине бы увлекала.
Учебный центр ‘’Cilvēkam’’ был основан в 2010 году с целью помочь людям развивать такие жизненные навыки, которые не преподаёт система образования - эмоциональный интеллект, управление стрессом, мотивация, и.т.д..
British Counsil является организацией международных культурных связей. Она создает международные возможности для людей Великобритании и других стран, а также способствует взаимному доверию во всем мире
Пресс-релиз подготовила:
Ieva Krole, учебный центр ‘’Cilvēkam’’,
Тел.: +371 29180005
Эл-почта: ieva@cilvekam.lv
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