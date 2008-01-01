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Сегодня вы, возможно, будете испытывать жгучее желание побыть наедине с самим собой, и, естественно, границы вашей территории будут постоянно нарушать. Не стоит отстреливать нарушителей, достаточно повесить на дверь замок и отключить телефон.
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Культура | 18 июня 2019 | 19:11
Даугавпилсский театр завершает сезон-2018/2019
В Даугавпилсском театре прошло заключительное собрание сезона-2018/2019, на котором вспомнили о самых ярких событиях уходящего сезона, а также наметили планы на новый сезон.
В сезоне 2018/2019 зрители увидели 8 премьер. Чаще всего игрался спектакль «Раудупиете», а самыми посещаемыми постановками стали «Джейн Эйр» (большой зал), «Гамлет» (сцена большого зала) и «В трясине» (экспериментальная сцена). В течение этого сезона самой востребованной актрисой была Кристине Вейнштейна, самым востребованным актером – Мирослав Блакунов. Из танцоров самым драматически востребованным оказался Марис Бока, из танцовщиц – сразу три дамы: Елизавета Пудника, Светлана Морозова и Анна Султанова. Самым гастрольным спектаклем признан «Юбилей ‘98”.
Почетными грамотами правления Даугавпилсского театра за особые заслуги в сезоне-2018/2019 отмечены актеры Михаил Абрамов, Марис Корсиетс, Марк Шелутко, Александр Комаров и актриса Елена Нетёсина. По результатам внутреннего голосования в Даугавпилсском театре звания «Мастер закулисья» удостоена художник-оформитель Линда Бружука.
На заключительном собрании обсуждались планы будущего сезона. В сентябре состоится премьера мультимедийного проекта – пьесы Пьера Паоло Пазолини Affabulazione в постановке Олега Шапошникова и Люцины Сосновской. В постановке также примет участие обладательница национального киноприза «Большой Кристап» Инара Колмане, она режиссер киноматериала, который будет использован в спектакле. Автором музыкального оформления станет композитор Екаб Ниманис.
Осенью будет поставлена пьеса российского драматурга Дмитрия Данилова «Человек из Подольска», за которую автор в 2018 году получил «Золотую маску» в категории «Лучший драматург». Режиссер спектакля – Георгий Сурков, с которым у Даугавпилсского театра сложилось многолетнее сотрудничество: он поставил спектакли «Пять вечеров», «Темные аллеи», «Это всё она…» и многие другие.
Также в первой половине следующего сезона запланирована премьера Юриса Йонелиса «Иосиф и его братья»; кроме этого, в начале 2020 года зрителей ждут новый танцевальный спектакль, его хореографом будет Ирина Савельева, и инсценировка романа Федора Достоевского «Братья Карамазовы» (режиссер Люцина Сосновская).
Осенью Даугавпилсский театр снова отправится на гастроли в Ригу. На этот раз столичным зрителям будут предложены три спектакля на трех разных сценических площадках: мюзикл «Джейн Эйр» сыграют во Дворце культуры ВЭФ, спектакль «Кричащие» - в театральном доме «Лошадиная почта» Академии культуры, лауреата «Ночи лицедеев-2017» спектакль «Юбилей ‘98» - в театре на улице Гертрудес. Билеты на мюзикл «Джейн Эйр» уже продаются, предварительная продажа на другие спектакли будет объявлена в июне. Также напоминаем зрителям, что билеты на сентябрьские спектакли Даугавпилсского театра тоже уже поступили в продажу.
Коллектив Даугавпилсского театра благодарит зрителей за незабываемые эмоции в течение всего нынешнего сезона и с нетерпением ждет новых встреч в сезоне-2019/2020!
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