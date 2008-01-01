Точка зрения

Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

18 июня

Именины:
Албертс, Мадис / Игорь, Константин

Гороскоп на день

Водолей
21 января
- 18 февраля

Сегодня вы будете скучать по друзьям, неважно будете ли вы находиться в одиночестве или в шумной компании. Возможно, стоит побеспокоить телефонным звонком тех, кого действительно желаете увидеть?

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

вторник
Ночь
13 .. 15 C
Утро
18 .. 20 C
День
24 .. 26 C
Вечер
20 .. 22 C
Ветер
2 .. 4 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Самая актуальная проблема на сегодня в Даугавпилсе

 

 

Архив

Популярные статьи

1.

Даугавпилс второй год подряд признан самым дружественным для семей городом республиканского назначения

12 декабря в Сигулде прошла церемония награждения победителей конкурса «Самое дружественное для семе ...

2. Что нужно учитывать работодателю в жаркое время года? {3}

3. Ушли в мир иной...

4. Ландыши можно рвать: их вычеркнули из Красной книги {2}

5. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}

6. Зато нас по головке погладят! {244}

7. В Латгалии в ДТП погибли три человека, включая ребенка

8. Lux Express: на рейсы "Рига-Даугавпилс", которые запрещает Дирекция автотранспорта, есть лицензия ЕС

9. Уровень безработицы в Латгалии почти в три раза превышает показатель в Рижском регионе

10. Белорусский праздник ярко открыл лето в Краславе

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {175}

 

Новости Латвия | 18 июня 2019 | 18:37

Вторник, 18 июня: жара возвращается

Сегодня в Латвию вернется солнечная и теплая погода, прогнозируют метеорологи. Дождя не ожидается на протяжении всего дня.

Ветер слабый западный, северо-западный, в восточных районах порывами до 11 м/сек. Могут формироваться кучевые облака, но осадков не предвидится.

Воздух прогреется до 23-26 градусов, на морском побережье прохладнее, до 20.

В Риге сегодня сухо и ясно, до 23-25 градусов, слабый западный ветер.

На сайте метеоцентра содержится предостережение: несмотря на недавние дожди, сохраняется очень высокая пожароопасность в лесах на значительной части территории Латвии.

LSM
 

Добавить комментарий

 