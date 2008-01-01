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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
18 июня
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Сегодня вы будете скучать по друзьям, неважно будете ли вы находиться в одиночестве или в шумной компании. Возможно, стоит побеспокоить телефонным звонком тех, кого действительно желаете увидеть?
Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 18 июня 2019 | 18:37
Вторник, 18 июня: жара возвращается
Сегодня в Латвию вернется солнечная и теплая погода, прогнозируют метеорологи. Дождя не ожидается на протяжении всего дня.
Ветер слабый западный, северо-западный, в восточных районах порывами до 11 м/сек. Могут формироваться кучевые облака, но осадков не предвидится.
Воздух прогреется до 23-26 градусов, на морском побережье прохладнее, до 20.
В Риге сегодня сухо и ясно, до 23-25 градусов, слабый западный ветер.
На сайте метеоцентра содержится предостережение: несмотря на недавние дожди, сохраняется очень высокая пожароопасность в лесах на значительной части территории Латвии.
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