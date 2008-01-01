Вторник, 18 июня: жара возвращается

Новости Латвия | 18 июня 2019 | 18:37

Сегодня в Латвию вернется солнечная и теплая погода, прогнозируют метеорологи. Дождя не ожидается на протяжении всего дня.

Ветер слабый западный, северо-западный, в восточных районах порывами до 11 м/сек. Могут формироваться кучевые облака, но осадков не предвидится.

Воздух прогреется до 23-26 градусов, на морском побережье прохладнее, до 20.

В Риге сегодня сухо и ясно, до 23-25 градусов, слабый западный ветер.

На сайте метеоцентра содержится предостережение: несмотря на недавние дожди, сохраняется очень высокая пожароопасность в лесах на значительной части территории Латвии.

LSM

