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Новости Спорт | 17 июня 2019 | 19:07

Ghetto Games марафон в Даугавпилсе!

6 июля в Даугавпилсе на площади Виенибас состоится одно из самых крупных мероприятий спортивного сообщества Ghetto Games. В этот день в самом центре города будет дан старт 12-часовому футбольному марафону, в котором примут участие не только футболисты, но и разные знаменитости. На этот праздник свободы и спорта планируют явится участники со всей Латгалии и из стран зарубежья.

Помимо отдельного соревнования по футболу 3х3, битвы аналогичных по числу участников команд пройдут и среди баскетболистов. Для участвуя в битве баскетбольных троек в Даугавпилс явятся профессионалы из 10 стран. Любителям также будет где разыграться – под это будет выделена отдельная зона на улице Ригас.

Интересным бонусом программы станут командные соревнования танцев в стиле хип-хоп Ghetto Dance, и особая эстафета для любителей проверить силу, гибкость и выносливость своих мышц.

В ближайшее время будет созвана пресс-конференция с представителями всех заявленных видов спорта. Команда Ghetto Games отмечает отличную координацию действий с коммунальными службами Даугавпилса, управлением спорта и другими структурами самоуправления. Организаторы уверены, что даугавпилчанам и жителям Латгалии однозначно будет куда направит свой спортивный азарт.

Сюжет подготовил Отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.

Daugavpils
 

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