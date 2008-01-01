Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
17 июня
День оккупации Латвийской Республики
Именины:
Артис, Артурс / Мария, Марфа
Гороскоп на день
Весы
24 сентября
- 23 октября
Сегодня самые очевидные вещи будут казаться вам сложными, сложные же - элементарными. Самое время для разрешения глобальных вопросов.
Источник: ignio.com
- Ночь
- 17 .. 19 C
- Утро
- 18 .. 20 C
- День
- 22 .. 24 C
- Вечер
- 20 .. 22 C
- Ветер
- 1 .. 3 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1265 ()
|GBP
|0.8909 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|72.388 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Самая актуальная проблема на сегодня в Даугавпилсе
Популярные статьи
Даугавпилс второй год подряд признан самым дружественным для семей городом республиканского назначения
12 декабря в Сигулде прошла церемония награждения победителей конкурса «Самое дружественное для семе ...
2. Что нужно учитывать работодателю в жаркое время года? {3}
3. Ландыши можно рвать: их вычеркнули из Красной книги {2}
4. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}
6. Два пограничных пункта на границе с Беларусью перестроят и модернизируют
7. Суд по жалобе Эйгимса на Центр госязыка вновь перенесли
8. Зато нас по головке погладят! {244}
9. В Музее шмаковки дегустировали белорусскую крамбамбулю
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Культура | 17 июня 2019 | 19:05
Даугавпилчане будут представлять Латвию на престижном фестивале "Wacken open air"
В начале июня в Риге прошел конкурс тяжелой музыки “W. O. A. Metal Battle”, во время которого выяснилось, кто получит право представлять нашу страну на самом крупном и престижном Европейском фестивале металлической музыки “Wacken Open Air”, который в начале августа пройдет в Германии.
По результатам оценок жюри и зрительского голосования, победу в жестокой борьбе одержали даугавпилчане – группа «викинг-фолк-металла» «Varang Nord». 14 июня с представителями группы встретился председатель Думы Андрей Элксниньш.
Во время встречи обсуждалось много тем, связанных с музыкальной жизнью города и деятельностью различных даугавпилсских групп. Ребята рассказали, что на фестивале «Wacken Open Air», проходящем с 2009 года и ежегодно собирающем более 110 000 зрителей, за победу поборются музыканты из 30 стран. Победа в республиканском конкурсе и возможность прославить имя Даугавпилса на соревнованиях такого высокого уровня для них – большая радость и честь. Музыканты пообещали с достоинством представить родной край, удивив многочисленных зрителей и слушателей интересными декорациями, созданными в этно-стиле, а также тем, что на фестивале впервые прозвучат песни на латгальском языке.
Группа «Varang Nord» основана в Даугавпилсе в 2014 году. В ее составе 6 музыкантов, все они родом из нашего города. В репертуаре – песни на латышском, русском и латгальском языке. За пять лет прошло три турне по городам России. В этом году, когда группа празднует пятилетие, пройдут концерты в Даугавпилсе, Риге, Каунасе, Вильнюсе. Запланированы также поездки в Беларусь и Эстонию, а 9 октября пройдет сольный концерт во Франции.
Председатель Думы А.Элксниньш поздравил музыкантов с победой и пожелал успешного выступления, чтобы имя Даугавпилса громко и красиво прозвучало и в мире металлической музыки.
Отдел общественных отношений и маркетинга.
Добавить комментарий