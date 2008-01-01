Даугавпилчане будут представлять Латвию на престижном фестивале "Wacken open air"

Новости Культура | 17 июня 2019 | 19:05

В начале июня в Риге прошел конкурс тяжелой музыки “W. O. A. Metal Battle”, во время которого выяснилось, кто получит право представлять нашу страну на самом крупном и престижном Европейском фестивале металлической музыки “Wacken Open Air”, который в начале августа пройдет в Германии.

По результатам оценок жюри и зрительского голосования, победу в жестокой борьбе одержали даугавпилчане – группа «викинг-фолк-металла» «Varang Nord». 14 июня с представителями группы встретился председатель Думы Андрей Элксниньш.

Во время встречи обсуждалось много тем, связанных с музыкальной жизнью города и деятельностью различных даугавпилсских групп. Ребята рассказали, что на фестивале «Wacken Open Air», проходящем с 2009 года и ежегодно собирающем более 110 000 зрителей, за победу поборются музыканты из 30 стран. Победа в республиканском конкурсе и возможность прославить имя Даугавпилса на соревнованиях такого высокого уровня для них – большая радость и честь. Музыканты пообещали с достоинством представить родной край, удивив многочисленных зрителей и слушателей интересными декорациями, созданными в этно-стиле, а также тем, что на фестивале впервые прозвучат песни на латгальском языке.

Группа «Varang Nord» основана в Даугавпилсе в 2014 году. В ее составе 6 музыкантов, все они родом из нашего города. В репертуаре – песни на латышском, русском и латгальском языке. За пять лет прошло три турне по городам России. В этом году, когда группа празднует пятилетие, пройдут концерты в Даугавпилсе, Риге, Каунасе, Вильнюсе. Запланированы также поездки в Беларусь и Эстонию, а 9 октября пройдет сольный концерт во Франции.

Председатель Думы А.Элксниньш поздравил музыкантов с победой и пожелал успешного выступления, чтобы имя Даугавпилса громко и красиво прозвучало и в мире металлической музыки.

Отдел общественных отношений и маркетинга.

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