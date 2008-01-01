Даугавпилс готовится к празднованию Лиго

Новости Культура | 17 июня 2019 | 19:03

Приближается самый богатый на народные традиции латвийский праздник – Лиго. Даугавпилчане смогут насладиться волшебством этого праздника, встречая с песнями летнее солнцестояние в сквере А.Пумпура и весело празднуя ночь Лиго на Стропской эстраде.

Прекрасное, наполненное песнями, время ожидания праздника начнется с приходом астрономического лета – в 11.00 21 июня, когда участники фольклорного коллектива «Svātra» Центра латышской культуры соберутся у статного дуба в Центральном парке, чтобы принять участие в акции «Латвийского радио 2» «Самая длинная песня Лиго». Голос Даугавпилса прозвучит в ней уже 4-й год подряд.

Вечером того же дня, в 21.21, когда начнется закат и приблизится к завершению самый длинный день в году, фольклорный коллектив «Svātra» приглашает на совместное пение народных песен в сквере А.Пумпура. В течение часа будут звучать как хорошо знакомые, так и забытые со временем песни, которые пополнят на Лиго праздничную копилку каждого любителя народного творчества.

Янов день невозможно представить без красочного венка из летних цветов. Говорят, что этот праздничный атрибут, правильно сплетенный из определенных трав, может надарить своего создателя богатырским здоровьем, счастьем, достатком и многими другими благами. Постигнуть все тонкости магии плетения венков участникам мероприятия поможет знаток трав Дзинтра Абароне.

Вечером 23 июня всех приглашают весело отпраздновать Лиго на эстраде в Стропах. В 19.00 здесь начнет работать праздничный базарчик, а в 21.00 начнется концертная программа: будут совместные песни, танцы вместе с группой «Tranzīts», зажжение праздничного костра и ночная дискотека. Вход на мероприятие – свободный.

Для удобства жителей будут организованы дополнительные рейсы общественного транспорта. Автоводителей просят обратить внимание на некоторые изменения в организации движения в районе Стропской эстрады. Подробная информация в ближайшее время будет доступна на домашней странице самоуправления www.daugavpils.lv .

Сюжет подготовил Отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.

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