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Новости Экономика | 17 июня 2019 | 18:56
СГД перевыполнила план по сбору налогов
Служба государственных доходов (СГД) за пять месяцев этого года собрала в бюджет 3,972 млрд евро, что на 206,744 млн евро — или 5,5% — больше, чем планировалось, свидетельствуют данные СГД.
По сравнению с первым пятью месяцами 2018 года администрируемые СГД поступления совокупного бюджета выросли на 173,418 млн евро, или 4,6%.
В том числе НДС за первые пять месяцев собрано на 1,01 млрд евро, что на 1,9% больше плана, а по сравнению с тем же периодом прошлого года поступления НДС выросли на 10,9%.
Возврат НДС за пять месяцев 2019 года составил 406,7 млн евро, что на 19,59 млн евро — или 5,1% — больше, чем в 2018 году.
Акцизного налога за пять месяцев собрано на 424,969 млн евро, что на 0,2% больше плана и на 9,9% больше, чем в прошлом году. В том числе акцизный налог на табак составил 87,412 млн евро (на 9% больше плана). По сравнению с пятью месяцами 2018 года поступления акциза на табак выросли на 13,98 млн евро или 19%.
Налог на эксплуатацию транспортных средств за пять месяцев составил 43,4 млн евро, что на 4,7% меньше плана, таможенный налог — 21,266 млн евро, что на 2,9% меньше, налог на азартные игры и лотереи — 17,763 млн евро, что на 12,9% больше.
Взносов социального страхования за пять месяцев уплачено на 1,398 млрд евро, что на 4,9% больше, чем планировалось, подоходного налога с населения (ПНН) — на 691,651 млн евро, что на 8,2% больше, налога на природные ресурсы — на 14,507 млн евро, что на 17,8% меньше плана.
Возврат ПНН за первые пять месяцев составил 104,75 млн евро, что на 7,96 млн евро или 8,2% больше, чем годом ранее.
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