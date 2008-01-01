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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

17 июня

День оккупации Латвийской Республики

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Изменить все вокруг нетрудно, однако последующие улучшения потребуют значительно большего количества сил, нежели то, которым вы располагаете. Привлеките к этому процессу других.

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Новости Латвия | 17 июня 2019 | 18:54

Понедельник, 17 июня: малооблачно, безветренно и тепло

Утром и днем на территории Латвии ожидается небольшая облачность. Местами, главным образом в восточных районах, пройдут кратковременные дожди.

Воздух прогреется до +21.. +26 градусов, местами на побережье до +16.. +21. Ветер западный 2-7 м/с.

В Риге облачно с прояснениями. Утром ожидается небольшой дождь. Температура воздуха днем составит +22..+24 градуса.

Медицинский тип погоды: второй, благоприятный.

LSM
 

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