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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
17 июня
День оккупации Латвийской Республики
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Изменить все вокруг нетрудно, однако последующие улучшения потребуют значительно большего количества сил, нежели то, которым вы располагаете. Привлеките к этому процессу других.
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 17 июня 2019 | 18:54
Понедельник, 17 июня: малооблачно, безветренно и тепло
Утром и днем на территории Латвии ожидается небольшая облачность. Местами, главным образом в восточных районах, пройдут кратковременные дожди.
Воздух прогреется до +21.. +26 градусов, местами на побережье до +16.. +21. Ветер западный 2-7 м/с.
В Риге облачно с прояснениями. Утром ожидается небольшой дождь. Температура воздуха днем составит +22..+24 градуса.
Медицинский тип погоды: второй, благоприятный.
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