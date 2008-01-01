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Новости Латвия | 13 июня 2019 | 21:11

Lux Express: на рейсы "Рига-Даугавпилс", которые запрещает Дирекция автотранспорта, есть лицензия ЕС

Компания Lux Express не имеет права начинать регулярные автобусные перевозки по маршруту Рига - Биржай - Даугавпилс, заявили Автотранспортной дирекции. Однако перевозчик опровергает это заявление.

По словам председателя правления Lux Express Latvija Янно Ритсберга, у компании есть разрешение и лицензия ЕС на маршрут Рига-Биржи-Даугавпилс. Лицензия, в соответствии с порядком получения международных лицензий, были согласованы и с Автотранспортной дирекцией.

Представитель Автотранспортной дирекции Зане Плоне ранее пояснила, рынок услуг общественного транспорта в Латвии является регулируемым. Это означает, что регулярные пассажирские перевозки по территории Латвии могут выполнять только перевозчики, заключившие договор о предоставлении услуг общественного транспорта в конкретной части маршрутной сети.

Плоне подчеркнула, что сейчас перевозить пассажиров автобусами по маршруту Рига - Даугавпилс имеют право только две фирмы:Nordeka и Daugavpils autobusu parks.

Утром 13 июня пассажирский перевозчик Lux Express сообщил, что начинает продажу билетов на новый автобусный экспресс-рейс Рига-Биржи-Даугавпилс. Новый рейс экспресса начнет работать 19 июня.

Delfi

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