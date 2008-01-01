Делегация из Эстонии знакомится с культурным наследием даугавпилсских староверов

Новости Общество | 13 июня 2019 | 21:06

В Даугавпилс с двухдневным визитом прибыла делегация из самоуправления Пейпсияяре (Эстония). 11 июня делегация посетила Даугавпилсскую городскую думу, где встретилась с председателем самоуправления Андреем Элксниньшем и председателем Хозяйственного комитета Валерием Кононовым.

Руководитель делегации, председатель самоуправления Пейпсияяре Александр Широков рассказал, что визит проходит в рамках международного проекта, участники которого знакомятся с культурным наследием староверов в разных странах. Одним из интереснейших в этом плане мест в Балтии является Даугавпилс и Даугавпилсский край. Вместе с представителями самоуправления Пейпсияяре в Даугавпилс приехали ребята из детского хора «Русалия», в репертуаре которого – духовные песни старообрядцев и народные песни на старославянском языке.

Председатель думы Андрей Элксниньш рассказал о Даугавпилсе и его жителях, а также ответил на вопросы гостей о системе дошкольного, школьного и высшего образования в самоуправлении и стране, отметив, что воспитанники Даугавпилсских школ показывают очень хорошие результаты на выпускных экзаменах, а две городские школы входят в пятерку лучших по стране. Обсуждая тему межкультурного диалога, он рассказал, что в нашем городе мирно живут рядом представители многих национальностей, и всем им обеспечены возможности для развития и сохранения своей культуры. Наше разнообразие – это наше богатство.

Большой интерес представителя Эстонии вызвали проекты по облагораживанию среды, которые реализуются в Даугавпилсе. Одним из главных приоритетов в работе самоуправления Пейпсияяре на данный момент является приведение в порядок и развитие прибрежной зоны озера Пейпус (Чудско-Псковского озера), чтобы сделать ее более привлекательной для местных жителей и гостей региона. Поэтому опыт Даугавпилса в благоустройстве береговой зоны озера Большие Стропы, оборудованные там зоны отдыха и развлечений, а также строительство понтонного променада и бассейнов стали отдельной темой для обстоятельного разговора.

В завершение встречи стороны договорились о сотрудничестве в реализации различных проектов. Затем делегация отправилась в Центр русской культуры, где ознакомились с историей и культурой местных русских и старообрядцев.

На второй день визита запланировано посещение Крепости и старообрядческой деревни Слутишки, а также осмотр Даугавпилсских объектов отдыха.

Отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.

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