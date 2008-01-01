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Новости Культура | 13 июня 2019 | 21:04
Совместный проект Даугавпилса и Витебска поможет в сохранении культурных ценностей
7 июня, во время Дней города, в Центре Латышской культуры (ЦЛК) собрались представители Даугавпилса и Витебска (Беларусь). Причина встречи была радостной и уместной для праздника – официально дан старт совместному проекту «Даугавпилс и Витебск: культурное сотрудничество и развитие II» (ENI-LLB-1-062), в результате которого оба города обогатят опыт в сфере культуры и улучшат материально-техническую базу учреждений культуры.
Даугавпис и Витебск уже более 20 лет являются городами-побратимами. Этот проект является продолжением предыдущего успешного сотрудничества. На прошедшем празднике города в сквере А.Пумпура можно было наблюдать за первой программой проекта: клуб исторической реконструкции «Варгенторн» из Беларуси демонстрировал средневековые танцы, игры, ремесла и бои на мечах, а также проводил мастер-класс по белорусским народным танцам. За этим последует много других интересных мастер-классов и мероприятий в обеих странах.
В большом зале ЦЛК в ходе проекта сделают косметический ремонт, сохраняя при этом историческую аутентичность помещения. В балконном переходе заменят пришедший в негодность паркет, уложенный уже 82 года назад. А помещение кафе не только отремонтируют, но и оснастят новой световой и звуковой аппаратурой, а затем создадут здесь новое культурное пространство – «Кабачок аккордеонистов», который планируют использовать для проведения разнообразных интересных мероприятий.
Еще одним приобретением станут новые музыкальные инструменты и концертные костюмы для оркестра аккордионистов, который является одним из наиболее известных Даугавпилсских творческих коллективов с более чем 60-летней историей. В рамках проекта планируется подготовка концертной программы оркестра, которая прозвучит в Даугавпилсе и Витебске. С 10 новыми аккордеонами и новой барабанной установкой музыка в исполнении даугавпилсских талантов приобретет иное звучание. По программе трансграничного сотрудничества коллективы освоят новые навыки, при помощи которых обеспечат активное и долгосрочное существование и популяризируют традиционное искусство. Рост творческого мастерства получит резонанс на международных фестивалях и других культурных мероприятиях.
Ремонтные работы в зале и кафе планируют завершить в течение полутора месяцев. Организаторы проекта обещают, что это не повлияет на проведение мероприятий и уже в конце лета ЦЛК сможет принимать гостей в обновленных помещениях.
Сюжет подготовлен Отделом общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.
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