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Новости Общество | 13 июня 2019 | 21:01

Самоуправление продолжает работу по ремонту проездных дворов и стоянок

Буквально на днях в микрорайоне Новый Форштадт на улице Пиекрастес стартовал долгожданный ремонт дорожного покрытия. Работы в дворовой зоне проводит предприятие «Daugavpils Spec. ATU», которое должно закончить их к осени этого года. Здесь планируется расширение проезжей части, увеличение числа стояночных мест, создание новых тротуаров и обновление уличного освещения.

Как и в других местах в городе, улицу Пиекрастес ремонтируют в рамках трехлетней программы по восстановлению асфальтового покрытия в проездных дворах.

В другой части города, в микрорайоне Химиков, до конца июня должны быть закончены ремонтные работы дворов на ул. Ятниеку 77, 77А, 79, 81 и 81А. Ремонт здесь также проводится силами предприятия «Spec. ATU». После завершения работ этот двор станет отличным примером продвижения муниципальной программы.

Приятной новостью для жителей и коммерсантов в микрорайонах Северный и Крепость вскоре должна стать новая стоянка между улицами Оду и Вальню, созданная на месте деградированной территории. Ею смогут пользоваться как горожане и туристы, так и предприниматели. Фирмы «Latgales Ceļdaris» и «Binders» отлично справились со своими задачами. По плану, стоянка должна быть сдана в полную эксплуатацию в конце июля-начале августа этого года, но это может случится и раньше.

Недавно Даугавпилсская дума утвердила ремонт еще пяти улиц по трехлетней программе (ул. Тарту 15, ул. Резекнес 13, ул. Виршу 48, ул. Неретас 15 и ул. Виенибас 40А). В качестве приоритета были выбраны те проездные дворы, которые находятся в наиболее плохом состоянии. В первую очередь дорожные специалисты займутся территорией по улице Тарту 15.

Сюжет подготовил отдел Общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.

Daugavpils
 

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