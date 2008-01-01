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Не воспаряйте в своих мечтах особенно высоко. Сегодня вам слишком сложно будет вернуться. Так и останетесь висеть, как Винни Пух на воздушном шарике. А вокруг пчелы... И вниз, между прочим, падать больно...

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Новости Латвия | 13 июня 2019 | 06:51

Четверг, 13 июня: жара принесет очередную грозу

Пресс-фото

Сегодня днем в Латвии переменная облачность. Будет жарко, ожидаются грозы, прогнозируют синоптики.

Ветер сменит направление на юго-восточное и усилится до 4-10 метров в секунду. Воздух прогреется до +22 +30 градусов. Теплее всего — в центральной части страны. Прохладнее — в северо-восточном регионе.

В Риге днем будет жарко, вечером ожидается гроза. Столбики термометра превысят отметку в +30 градусов. Юго-восточный ветер достигнет силы 5-12 метров в секунду.

LSM

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