Четверг, 13 июня: жара принесет очередную грозу

Новости Латвия | 13 июня 2019 | 06:51

Пресс-фото Пресс-фото

Сегодня днем в Латвии переменная облачность. Будет жарко, ожидаются грозы, прогнозируют синоптики.

Ветер сменит направление на юго-восточное и усилится до 4-10 метров в секунду. Воздух прогреется до +22 +30 градусов. Теплее всего — в центральной части страны. Прохладнее — в северо-восточном регионе.

В Риге днем будет жарко, вечером ожидается гроза. Столбики термометра превысят отметку в +30 градусов. Юго-восточный ветер достигнет силы 5-12 метров в секунду.

LSM