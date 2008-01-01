Белорусский праздник ярко открыл лето в Краславе

Новости Культура | 12 июня 2019 | 19:35

ЦБК ЦБК

1 июня 2019 года в Краславе, в замковом комплексе Плятеров, прошел День белорусской культуры, организованный Генеральным консульством Республики Беларусь в Даугавпилсе в сотрудничестве с Краславской краевой думой. Масштабное музыкальное и познавательное мероприятие поддержали белорусские организации Латгальского региона, в том числе и Даугавпилсский Центр белорусской культуры.

На территории величественного родового имения Плятеров, где оживает история, находится Центр туристической информации Краславского края и международный центр кулинарного наследия, Краславский исторический и художественный музей, Дом ремесел в реконструированных графских конюшнях, красивый пейзажный парк. Вот в этом знаменитом месте в первый день лета, выдавшийся жарким и солнечным, краславчанам и гостям края была предоставлена прекрасная возможность познакомиться поближе с многообразием белорусской культуры, обычаев и традиций, песнями и танцами.

Как отметил на торжестве открытия Дня белорусской культуры в Краславе Генеральный консул РБ в Даугавпилсе Владимир Климов, «Белорусский день в Краславе» является частью таких проектов Краславского края, как «Пять весел» и «За одним столом». Привлекательность этих проектов в замечательном в своей простоте и понятном каждому посыле – сплочение общества через его многообразие, многообразие культур, многообразие традиций и обычаев, того многообразия, которое стремится к миру, добрососедству и взаимному духовному обогащению.

Тему содружества Беларуси и Латвии продолжил председатель Краславской краевой думы Гунарс Упениекс. Он подчеркнул, что на краславской земле в мире и согласии живут люди разных народов, что нашло отражение в гербе города – это ладья с пятью веслами на синем фоне. Весла символизируют основные национальности населения Краславы: латыши, поляки, евреи, русские, белорусы. Поэтому День белорусской культуры в Краславе – новый, интересный и логичный проект.

О важности сотрудничества и развития двухсторонних отношений Латвии и Беларуси и их приграничных территорий говорил консул Латвийской Республики в Витебске Угис Скуя. С ним были солидарны председатель Глубокского районного Совета депутатов Галина Унукович и руководитель Белорусского бюро Еврорегиона «Озерный край» Михаил Орехов.

Многолюдно и шумно было в Доме ремесел, где на фоне кадров презентационного фильма о красотах Беларуси под мелодичные белорусские песни, проводились всевозможные мастер-классы по изготовлению кукол-оберегов, изделий из глины и свистулек, фигурной росписи на дощечках, раскраски, росписи по ткани и т.д.. На стендах были представлены материалы о государственной символике и статистические данные о РБ, литература по туризму, экономике, достопримечательностям Беларуси.

Живой интерес у посетителей вызвала выставка-презентация белорусских рушников из фондов Даугавпилсского Центра белорусской культуры. Аутентичные национальные полотенца со всех областей Беларуси являются экспонатами музейной комнаты «Белорусская хатка», которые бережно собрали жители Даугавпилса, члены белорусского общества «Уздым», друзья белорусов. Тканые всевозможными узорами и орнаментами, украшенные кружевами, отбеленные и накрахмаленные, вышитые умелыми и трудолюбивыми руками мам и бабушек, рушники несут особое тепло, любовь и вызывают ностальгию. Именно поэтому многие посетители Дома ремесел, особенно люди в возрасте, заинтересовались богатой коллекцией белорусских рушников, которые презентовала методист Мария Пометько. Интерес подогревала игра, суть которой заключалась в том, чтобы найти на рушниках определенные символы-орнаменты, а кому это удавалось, тот получал сладкий приз от Генерального консульства РБ.

В зале Краславского музея расположилась выставка картин под названием «Бумажные сны». Автор искусных работ, выполненных в технике вытинанки, известная художница, член Союза мастеров народного творчества Беларуси Елена Шалимо (Минск). Всего несколько дней зрители могли ознакомиться с редким видом декоративно-прикладного творчества белорусов – художественным вырезанием картин из бумаги.

Выйдя из прохлады мурованных зданий, посетители попадали в шумную и веселую атмосферу белорусского праздника.

У стен графского замка пели ансамбль «Ноктюрн» Краславского дома культуры и ансамбль «Аколица» Дагдского белорусского общества «Вербица». Музыкальную эстафету у латгальских белорусов перенял Народный театр фольклора «Цярэшка» Центра традиционной культуры и народного творчества г.Глубокое (Беларусь), который подарил краславчанам продолжительный концерт. Задорные белорусские песни чередовались с виртуозными композициями гармонистов. И не было равнодушных зрителей: одни подпевали, другие пританцовывали, и все щедро аплодировали артистам.

Тем временем в тени старинного парка сотрудники Генерального консульства РБ готовились к презентации белорусской национальной кухни. С чем она обычно ассоциируется? Конечно же, с драниками! Мастер-класс по выпеканию картофельных блинов на свежем воздухе, на открытой жаровне, показывала председатель Краславского белорусского общества «Вяселка» Светлана Стельмачонок. А когда очередь дошла до дегустации, то желающий отведать ароматных белорусских драников, да со сметаной и шкварчащей яичницей, оказалось очень много. И всем хватило угощений!

Символическим завершением Дня белорусской культуры в Краславе стал кулинарный интерактив. Генеральный консул РБ В.Климов, консул ЛР У.Скуя, мэр Краславы Г.Упениекс и их почетные гости вместе пожарили «яичницу дружбы»; ведь у соседних народов яйцо является символом солнца и возрождения, а еще – здоровья, удачи и богатства, чего и пожелали всем участникам праздника его организаторы.



ЦБК