Уровень безработицы в Латгалии почти в три раза превышает показатель в Рижском регионе

Новости Экономика | 12 июня 2019 | 19:25

Пресс-фото Пресс-фото

В конце мая 2019 года безработица в Латвии составила 6,1% от общего числа экономически активных жителей, что на 0,2 процентного пункта меньше, чем в конце апреля, сообщили агентству LETA в Госагентстве занятости (ГАЗ).

На конец мая в ГАЗ было зарегистрировано 56 105 безработных - на 2083 меньше, чем месяцем ранее (58 188).

Самая низкая безработица в конце мая была зарегистрирована в Рижском регионе - 4%, на 0,1 процентного пункта меньше, чем в конце апреля, самая высокая - в Латгальском регионе - 14,4%, на 0,5 процентного пункта меньше.

В Курземском, Видземском и Земгальском регионах безработица к концу мая снизилась на 0,4 процентного пункта и составила соответственно 6,7%, 5,8% и 5,8%.

В Риге безработица в конце мая 2019 года составила 3,8% - на 0,1 5,8% меньше, чем в конце апреля.

В конце апреля 2019 года уровень зарегистрированной в Латвии безработицы составил 6,3% от числа экономически активных жителей.

Delfi