В Латгалии в ДТП погибли три человека, включая ребенка

Новости Происшествия | 12 июня 2019 | 19:14

LRPP LRPP

С начала этой недели в Латгалии произошло несколько аварий с летальным исходом. Как отмечает пресс-центр Латгальского регионального управления полиции, в ДТП погибли три человека, включая ребенка.

Ранее уже сообщалось, что вечером 10 июня в волости Каунатас Резекненского края врезался в дерево, а затем съехал в озеро автомобиль Volvo. В ДТП погиб один человек, еще шестеро получили травмы.

Установлено, что в машине, которой управлял пьяный 40-летний водитель, на тот момент всего находились 8 человек, что уже является нарушением правил дорожного движения. Четверо из пассажиров оказались несовершеннолетними, причем двое из них — малолетними. Один ребенок от полученных травм скончался.

При проверке полиция выяснила, что у водителя нет прав, а у машины страховки, кроме того, автомобиль ездил с чужими номерами. При проверке в организме водителя констатировали 2, 99 промилле алкоголя. Полиция начала уголовный процесс, в рамках которого назначено несколько экспертиз.

Второе трагическое ДТП случилось утром 12 июня: в волости Верему Резекненского края съехал с дороги и врезался в деревья автомобиль VW. По предварительным данным, водитель ехал по сельской дороге и не справился с управлением. После удара машина загорелась, в ней погибли водитель и один из пассажиров. Еще два пассажира госпитализированы. По этому делу также начат уголовный процесс.

Делфи