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Новости Происшествия | 12 июня 2019 | 19:10
Полиция нашла груз наркотиков на 11,3 млн евро
Госполиция обнаружила в Латгале и Риге предназначенные для доставки в Россию наркотики стоимостью 11,3 млн евро, сообщил сегодня журналистам начальник Главного управления криминальной полиции Андрей Гришин.
19 мая на латвийско-российской границе в Гребнево была задержана гражданка России, которая перевозила 33,680 кг гашиша. Он был спрятан в тайнике в топливном баке машины.
Позднее были задержаны две соучастницы, жительницы Латвии.
Следствие установило, что в Риге в одном арендованном гараже находился оборудованный этой группой склад наркотиков. Хозяин гаража, сдавший его в аренду, ничего об этом не знал.
Во время обыска полиция изъяла 316 кг гашиша, 125 кг мефедрона и 20 кг таблеток MDMA, являющихся составной частью наркотика ecstasy.
Полиция считает, что наркотики предназначались не для латвийского рынка, а для доставки в Россию. В Латвию они ввозились из Западной Европы в тайниках в легковых автомобилях. Объема изъятых наркотиков хватило бы примерно на 1 409 000 доз. В розничной торговле их стоимость составляет примерно 11 390 000 евро.
Как сообщил на пресс-конференции начальник 2-го отдела Управления по борьбе с организованной преступностью Сандис Радзиньш, гашиш среди наркоманов в Латвии не очень популярен, как и мефедрон, а MDMA популярен во всей Европе.
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