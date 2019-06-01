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Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
12 июня
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Сегодня успех будет крыться в правильном разделении обязанностей. Вам, по-видимому, придется взять на себя роль координатора.
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 12 июня 2019 | 18:59
Ушли в мир иной...
С 5 по 11 июня 2019 года в Даугавпилсском загсе было выдано 21 справок о смерти.
В мир иной ушли:
Babovskis Pāvels (28.08.1954 - 10.06.2019)
Bogdane Valentīna (28.12.1938 - 08.06.2019)
Borodins Sergejs (25.10.1968 - 03.06.2019)
Cimotišs Eduards (20.08.1942 - 10.06.2019)
Daugulis Voldemārs (01.05.1978 - 06.06.2019)
Fedorovičs Ivans (25.02.1946 - 08.06.2019)
Ivanovskis Eduards (17.01.1955 - 09.06.2019)
Kņazjuka Irina (07.04.1946 - 08.06.2019)
Kondratova Vera (14.02.1932 - 08.06.2019)
Korotkova Regīna (28.11.1936 - 10.06.2019)
Mamontova Veronika (21.10.1931 - 08.06.2019)
Mazurova Alla (23.04.1950 - 10.06.2019)
Medvedevs Vasilijs (20.02.1937 - 04.06.2019)
Oboļenskis Jurijs (30.03.1958 - 06.06.2019)
Petrova Juļjanija (07.11.1939 - 05.06.2019)
Platkova Klavdija (06.11.1939 - 10.06.2019)
Popkovs Valerijs (29.07.1948 - 08.06.2019)
Ruškule Jadviga (21.02.1938 - 05.06.2019)
Sidora Lidija (18.07.1955 - 07.06.2019)
Šagovs Illarions (18.05.1930 - 07.06.2019)
Ušakova Jevgenija (25.05.1938 - 10.06.2019).
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