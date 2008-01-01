Вакансии Даугавпилсского агентства занятости

Новости Общество | 12 июня 2019 | 18:50

На 11 июня 2019 года в Даугавпилсском филиале Государственного агентства занятости были зарегистрированы свободные места по более чем 100 профессиям.

Вакансии:

- aвтомеханики;

- автослесари;

- агрономы;

- администратор отеля (Свенте);

- арт-терапевт;

- ассистент по проектам;

- бармен;

- бетонщики;

- бухгалтер;

- ветеринар (Меймури, Скрудалиена);

- ветеринарный фельдшер (Вайкуляны, Ликсна);

- визажист;

- водители грузовых автомобилей;

- водитель молочной цистерны;

- водитель транспортных средств для перевозки опасных грузов;

- врачи;

- гальванщик;

- главный бухгалтер;

- горничная отеля;

- государственный инспектор по защите прав детей;

- государственный нотариус;

- графический дизайнер;

- грузчики;

- дамские парикмахеры;

- делопроизводители;

- директор муниципального агентства (Вишки);

- дозировщик (работа в Риге);

- дошкольные педагоги;

- дошкольный музыкальный педагог;

- дояры (Вайкуляны, Ликсна);

- дровосек;

- жестянщики;

- забойщики крупного рогатого скота (Савишки, Таборе);

- заместитель заведующего магазина;

- заместитель руководителя (образование);

- зоотехник (Меймури, Скрудалиена);

- инженер базы данных;

- инженер-механик;

- инженер по охране труда;

- инженер-строитель;

- инженер технических систем безопасности;

- инженер-электрик;

- инспектор по качеству продукции (металлообработка / машиностроение);

- интервьюер;

- каменщики;

- комплектовщики;

- кондитеры;

- конструктор-механик (машиностроение/металлообработка);

- контролёры швейного производства;

- коптильщики мяса;

- кровельщики;

- логопед;

- маляры;

- маркировщик изделий (работа в Кекаве);

- менеджер производственной смены (Баложи, Кекава);

- механик;

- механик в цех;

- мойщик автомобилей;

- мойщики;

- монтажник электронного оборудования;

- монтажники сантехники/ оборудования;

- монтажники строительных конструкций;

- мужской парикмахер;

- мясник (работа в Германии);

- опекун (работа в Калупе);

- оператор ввода данных;

- оператор гладильного оборудования (работа в Риге);

- оператор-продавец AЗС;

- операторы землеройной машины (в области строительства);

- оператор ленточной пилы;

- оператор листогибочных станков;

- оператор металлообрабатывающего станка;

- оператор оборудования для производства хлебобулочных изделий;

- оператор пекарной машины;

- оператор перерабатывающего станка;

- оператор покраски;

- оператор по производству пластиковых окон и дверей;

- оператор производства пиломатериалов (работа в Ницгале);

- операторы мясоперерабатывающих предприятий;

- организатор социальной помощи;

- отделочники;

- официанты;

- охранники;

- пекари;

- планировщик производства;

- плиточники;

- плотники;

- повара;

- подсобные работники;

- помощники поваров;

- помощники руководителя строительных работ;

- почтальон;

- преподаватели английского языка;

- преподаватель немецкого языка;

- программисты;

- профориентационный педагог;

- продавец-консультант;

- продавец на рынке;

- продавцы розничной торговли;

- производитель теста;

- психиатр;

- психолог (работа в Калупе);

- работник в цех (Баложи, Кекава);

- резчик металла;

- ремонтные рабочие;

- рубщики мяса (“обвальщики”);

- руководители/ монитор-консультанты;

- руководители строительных работ;

- руководитель колл-центра;

- руководитель монтажных работ (Илуксте);

- сантехники;

- сборщик композитных изделий;

- сборщик солнечных батарей (командировки в Германию);

- сборщик жалюзи;

- сварщики;

- секретарь -делопроизводитель;

- сельскохозяйственный рабочий/ рабочий на ферме (Засеки, Риебини);

- скотники (Вайкуляны, Ликсна);

- слесари;

- слесари-монтажники;

- слесари-ремонтники;

- слесарь инструментальщик;

- слесарь металлических конструкций (командировки в Германию);

- сметчик;

- советник руководителя;

- социальные работники;

- социальный реабилитолог;

- специалист по охране труда;

- специалист по рекламе;

- специалист по связям с общественностью;

- специалисты по продажам;

- старшие консультанты;

- старший инспектор мест лишения свободы;

- старший повар;

- строители;

- строительные рабочие;

- стропальщик;

- телятник (Риебини, Прейльский р.);

- тестомесы;

- техник-электронщик;

- технолог-механик;

- технологи;

- токари;

- торговый агент;

- торговый представитель;

- трактористы;

- транспортный механик;

- туристический информационный консультант;

- уборщики;

- упаковщики;

- учитель домашнего хозяйства для мальчиков (Науенская основная школа);

- учитель естествознания и биологии;

- учитель информатики/ методист;

- учитель информатики и основ программирования;

- учитель математики;

- учитель музыки;

- учитель химии;

- учителя начальных классов;

- учителя физики;

- фармацевт (работа в Риге);

- физиотерапевт;

- финансовый аналитик;

- фрезеровщик;

- хозяйственный рабочий;

- член правления;

- швеи;

- швейный технолог;

- штукатуры;

- экскаваторщики;

- электрики;

- электромеханики лифтов;

- электромонтёры;

- электрослесарь контрольно-измерительных приборов и автоматики;

- эрготерапевты;

- юрист.

Информация о вакансиях:

- Даугавпилсский филиал ГАЗ, ул. Варшавас 18, каб. Nr.108, тел. 65434561, 25685858

- www.nva.gov.lv => CV/Vakanču portāls



Для работодателей:

• размещение информации о свободных рабочих местах - тел. 20243873

Чтобы во время первых четырех месяцев трудовых отношений компенсировать расходы на транспорт или аренду жилого помещения вдали от места жительства трудоустроившимся лицам, Даугавпилсский филиал ГАЗ призывает работодателей активнее регистрировать вакансии на домашней страничке ГАЗ https://cvvp.nva.gov.lv или в любом филиале ГАЗ.

Подробная информация по тел. 25714617.



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