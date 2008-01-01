Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
10 июня
Именины:
Анатолс, Анатолийс, Малва / Дмитрий, Захар, Игнатий
Гороскоп на день
Овен
21 марта
- 20 апреля
Над вами зависла некоторая угроза, опасность которой можно предотвратить, если заняться этим вопросом немедленно. Тихо забиться в угол, дабы смиренно ожидать расплаты за ошибки вы всегда успеете.
Источник: ignio.com
- Ночь
- 13 .. 15 C
- Утро
- 19 .. 21 C
- День
- 24 .. 26 C
- Вечер
- 22 .. 24 C
- Ветер
- 1 .. 3 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1273 ()
|GBP
|0.8868 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|73.2914 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Самая актуальная проблема на сегодня в Даугавпилсе
Популярные статьи
Даугавпилс второй год подряд признан самым дружественным для семей городом республиканского назначения
12 декабря в Сигулде прошла церемония награждения победителей конкурса «Самое дружественное для семе ...
2. Ландыши можно рвать: их вычеркнули из Красной книги {2}
3. Зато нас по головке погладят! {244}
5. Прогноз: июнь и июль будут жарче и засушливее многолетней нормы
6. На дороге под Карсавой перевернулся MB: в аварии погиб водитель
7. В Даугавпилс начинают прибывать делегации городов-побратимов
8. Пляжи Даугавпилса готовы к купальному сезону
9. Автобусы и трамваи {175}
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Культура | 10 июня 2019 | 22:32
В Музее шмаковки дегустировали белорусскую крамбамбулю
1 июня 2019 года Даугавпилсский Музей шмаковки свой 3-й день рождения отметил душевно и с размахом. Даугавпилсский Центр белорусской культуры (ЦБК) поздравил коллег с праздником, а также познакомил публику с традициями изготовления домашних алкогольных напитков у белорусов.
В этом году на свой день рождения Музей шмаковки не только продолжил популяризировать знаменитый латгальский самогон, но и пригласил другие народы рассказать об особенностях национальной кухни своего народа. Поляки рекламировали свои народные угощения, латыши презентовали канджу, украинцы – горилку, а белорусы – крамбамбулю с зубровкой.
Крамбамбуля – спиртосодержащая настойка на основе самогона, меда и различных специй. Зубровка – невзрачное злаковое растение, на котором настаивают самогон, в итоге получается одноименная крепкая настойка. Кстати, засушеную траву зубровки Белорусскому дому подарила Лариса Метлевская - ведущая популярной кулинарной программы на белорусском телевидении, когда выступала с презентацией своей книги в Даугавпилсе.
Напитки белорусы традиционно закусывают салом и ржаным хлебом, вприкуску с луком и огурцом, если овощи, конечно, имеются. Про все это так вкусно поведала режиссёр театральной студии «Паулинка» Инесса Козловская и задорно спел ансамбль народной песни «Купалинка» (руководитель Вечеслав Петров), что от желающих продегустировать белоруские яства не было отбоя.
Завершила праздничное мероприятие бесплатная экскурсия для всех гостей Музея шмаковки на тему кулинарного наследия Латгалии.
ЦБК
Добавить комментарий