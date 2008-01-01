В Музее шмаковки дегустировали белорусскую крамбамбулю

Новости Культура | 10 июня 2019 | 22:32

ЦБК ЦБК

1 июня 2019 года Даугавпилсский Музей шмаковки свой 3-й день рождения отметил душевно и с размахом. Даугавпилсский Центр белорусской культуры (ЦБК) поздравил коллег с праздником, а также познакомил публику с традициями изготовления домашних алкогольных напитков у белорусов.

В этом году на свой день рождения Музей шмаковки не только продолжил популяризировать знаменитый латгальский самогон, но и пригласил другие народы рассказать об особенностях национальной кухни своего народа. Поляки рекламировали свои народные угощения, латыши презентовали канджу, украинцы – горилку, а белорусы – крамбамбулю с зубровкой.

Крамбамбуля – спиртосодержащая настойка на основе самогона, меда и различных специй. Зубровка – невзрачное злаковое растение, на котором настаивают самогон, в итоге получается одноименная крепкая настойка. Кстати, засушеную траву зубровки Белорусскому дому подарила Лариса Метлевская - ведущая популярной кулинарной программы на белорусском телевидении, когда выступала с презентацией своей книги в Даугавпилсе.

Напитки белорусы традиционно закусывают салом и ржаным хлебом, вприкуску с луком и огурцом, если овощи, конечно, имеются. Про все это так вкусно поведала режиссёр театральной студии «Паулинка» Инесса Козловская и задорно спел ансамбль народной песни «Купалинка» (руководитель Вечеслав Петров), что от желающих продегустировать белоруские яства не было отбоя.

Завершила праздничное мероприятие бесплатная экскурсия для всех гостей Музея шмаковки на тему кулинарного наследия Латгалии.



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