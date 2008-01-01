Два пограничных пункта на границе с Беларусью перестроят и модернизируют

Новости Общество | 10 июня 2019 | 22:30

D-fakti.lv D-fakti.lv

В рамках плана мероприятий, составленного правительствами Латвии и Белоруссии, государственное акционерное общество VAS Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ) начинает строительные работы в пунктах пограничного перехода между Латвией и Белоруссией "Патерниеки" и "Силене". В результате границы станут более современными, безопасными и удобными, сократится время пересечения границы, сообщила порталу Delfi член правления VNĪ Кития Грушкевица.

В нейтральной зоне будет создано единое решение организации движения как для всех видов транспортных средств, так и для пешеходов и велосипедистов. Будут модернизированы система охраны периметра, система видеонаблюдения, электронные информационные панели для организации движения и устройства принудительной остановки транспортных средств.

В целом в перестройку пунктов пограничного перехода "Патерниеки — Григоровщина" и "Урбаны — Силене" со стороны Латвии и Белоруссии в ближайшие годы планируется вложить приблизительно 8 миллионов евро, из которых 2 миллиона евро будет привлечено в рамках программы трансграничного сотрудничества между Латвией, Литвой и Белоруссией.

В 2021 году в Риге и в Минске будет проходить чемпионат мира по хоккею. В связи с этим правительства Латвии и Белоруссии составили план сотрудничества, который включает в себя в том числе перестройку погранпунктов, а также ремонт автодорог и улучшение дорожного движения.

В настоящее время VNĪ реализует 33 важных проекта развития стоимостью приблизительно 154 миллиона евро. Все эти проекты планируется завершить до конца 2022 года. Предприятие обеспечивает профессиональное хозяйственное обслуживание и управление недвижимой собственностью по 450 адресам. Предприятие основано в 1996 году, его акционером на 100 % является министерство финансов.

На средства Европейского инструмента добрососедства ведутся также масштабные работы по развитию самого загруженного пункта пограничного перехода — "Терехово" (он находится на границе Латвии и России).

Делфи