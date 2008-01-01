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Новости Латвия | 10 июня 2019 | 22:17

С 1 июля снизится тариф Latvijas gāze

Пресс-фото

Домохозяйства, пользующиеся услугами Latvijas gāze, с июля будут платить меньше, свидетельствует сообщение в официальном издании Latvijas Vestnesis.

Для домохозяйств, потребляющих до 250 кубометров природного газа, дифференцированный конечный тариф с НДС уменьшится во второй половине 2019 года на 15,7% - с 0,65766 евро до 0,55436 евро за кубометр, а для домохозяйств, потребляющих 250-500 кубометров, конечный тариф уменьшится на 16,7% - с 0,61973 евро за кубометр до 0,51643 евро.

В то же время для домохозяйств, потребляющих от 500 до 25 000 кубометров природного газа в год, конечный тариф уменьшится на 22,6% - с 0,45728 евро за кубометр до 0,35399 евро.

Фиксированная часть платежа за природный газ во втором полугодии останется без изменений.

Delfi

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