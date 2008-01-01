Суд по жалобе Эйгимса на Центр госязыка вновь перенесли

Новости Политика | 10 июня 2019 | 22:03

LSM LSM

В понедельник, 10 июня, Даугавпилсский суд в очередной раз должен был рассмотреть жалобу экс-мэра Рихарда Эйгимса на решение, которое Центр госязыка принял в деле об административном правонарушении — речь шла о том, насколько хорошо политик знает латышский, сообщает Latvijas Radio.

Центр госязыка в рамках проверки сделал вывод, что Эйгимс, в тот момент — мэр города, не владеет латышским на требуемом уровне, и политику выписали административный штраф. Кроме того, центр был готов обратиться в суд с требованием аннулировать депутатский мандат Эйгимса. Однако сделать это невозможно, поскольку политик подал в суд жалобу по поводу решения центра.

«В Даугавпилсском суде в Прейли сегодня уже в четвертый раз проходило судебное заседание по делу о жалобе Рихарда Эйгимса на решение директора Центра госязыка от 8 июня 2018 года. Судебное заседание отложено в связи с нетрудоспособностью подателя жалобы, и, согласно загрузке и возможностям участников дела и судьи, судебное заседание назначено на 26 сентября.

Одновременно суд решил сделать запрос об обоснованности листа нетрудоспособности, кроме того, проинформируют подателя жалобы о возможности участвовать в судебном заседании по видеоконференции.

При планировании дальнейшего рассмотрения дела зарезервировано несколько судебных заседаний на случай, если опять их из-за каких-то обстоятельств отложат или они не состоятся из-за каких-то поворотов», — рассказала помощник председателя Даугавпилсского суда Айга Трокша-Трашко.

Как уже писал Rus.lsm.lv, градоначальник Даугавпилса Рихард Эйгимс («Наша партия») обжаловал решение центра госязыка, так что вопрос о лишении его депутатского мандата повис в воздухе. Уровень знаний латышского у мэра Даугавпилса не соответствует необходимому, постановил центр госязыка еще прошлой осенью. Чтобы улучшить навыки, политику дали полгода, говорит Сармите Павулена, глава регионального отделения языкового контроля Центра госязыка.

«После повторной проверки, весной этого года, мы констатировали, что его знания госязыка улучшились. Но они до сих пор не отвечают второй степени высшего уровня. Поэтому персону привлекли к административной ответственности». Впрочем, в законе о статусе депутата также указано, что в случае повторного нарушения Центр госязыка вправе обращаться в суд — с целью лишить депутата мандата. Однако мэр Даугавпилса сам оспорил решение Центра госязыка.

LSM