Уже завтра в Латвию вернется жара

Новости Латвия | 10 июня 2019 | 21:59

D-fakti.lv D-fakti.lv

В Латвию во вторник придут горячие воздушные массы из Северной Африки, поэтому температура в некоторых регионах поднимется до +30 градусов, свидетельствуют прогнозы.

Жарче всего будет в среду и в четверг — после обеда воздух прогреется до +27... +32 градусов. Местами на побережье — прохладнее. Ночью — от +16 до +21 градуса, то есть в некоторых регионах ночи будут «тропическими».

В эти дни в некоторых регионах образуются тучи, высок риск сильных гроз — с ветром, градом и ливнем, однако такие грозы возможны на небольшой части страны.

В конце недели станет лишь немного прохладнее, температура по-прежнему составит около +20 градусов. В некоторых регионах возможны кратковременные грозовые ливни, однако их будет значительно меньше, чем в середине недели. Погода будет в основном солнечной.

На этой неделе стоит учитывать, что ультрафиолетовое излучение будет очень сильным, поскольку озоновый слой станет немного тоньше. Ближе к солнцестоянию земля получает больше всего ультрафиолетового излучения. Прогнозы свидетельствуют, что уровень излучения в середине и второй половине недели может достигать 8-го уровня — это значит, что днем обгореть можно за 10-15 минут.

LSM