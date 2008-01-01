Витебские «волки» и музыкальное кафе — Даугавпилс реализует культурный проект

Новости Культура | 10 июня 2019 | 21:57

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В Даугавпилсе прошел международный семинар, посвященный открытию второй части проекта приграничного сотрудничества Латвии, Литвы, Белоруссии. Кроме встречи рабочей группы и приветственных речей, партнеры из Витебска внесли свой вклад в Праздник города – в парке имени А. Пумпура детей и взрослых развлекал и просвещал клуб исторической реконструкции «Варгенторн» (в переводе – «Волчья башня»).

Проект «Даугавпилс и Витебск: культурное сотрудничество и развитие» реализуется с 2014 года и завершится в 2020-м. В его рамках уже отремонтировали Белый зал даугавпилсского Дома Единства, купили музыкальные инструменты для духового оркестра «Даугава» и костюмы для нескольких ансамблей; в Центре культуры «Витебск» тоже прошли ремонты, музыканты и танцоры получили новые инструменты и костюмы.

Теперь очередь дошла до оркестра аккордеонистов и уже упомянутого клуба исторической реконструкции «Варгенторн».

«Наш оркестр в этом году отметил 60-летие, без него, как и без фестивалей аккордеонной музыки и конкурса аккордеонистов, уже невозможно представить культурную жизнь города, - рассказала Rus.Lsm.lv руководитель проекта Сандра Маскалёва. – Проект, общая сумма которого более 315 тыс. евро, и 90 процентов от этой суммы выделяют фонды ЕС, позволит аккордеонистам приобрести десять новых инструментов, костюмы, даст возможность работать над новыми программами, участвовать в мастер-классах и т. д. Через несколько месяцев мы откроем в Доме Единства небольшое музыкальное кафе Akordeona krodziņš, я уверена, что оно будет востребовано для проведения камерных музыкальных мероприятий».

В свою очередь координатор проекта из Витебска Елена Серебрякова добавляет: «На базе «Варгенторна» будет создан интерактивный центр живой истории, откроются выставочный зал, кожевенная, столярная, слесарная и ювелирная мастерские, приобретут инвентарь и снаряжение для исторического фехтования и многое другое. Работы планируется завершить к июню следующего года, а уже в ноябре этого ждем с концертом и мастер-классами ваш оркестр аккордеонистов».

«Варгенторн» на Празднике города предложил средневековые игры, танцы, фехтование, знакомил с ремеслами и традициями.

«Мы существуем с 2005 года, и сейчас в нашей деятельности четко выделяются три направления», - говорит руководитель клуба Сергей Бабенко. – «Мы реконструируем жизнь викингов и населения районов Двины и Днепра в 9-11 веках, знакомим с жизнью мещан и шляхты Витебской хоругвы 17 века и учим диестро – фехтованию 17 века. Обо всем этом рассказали в Даугавпилсе, многое показали. К вам не первый раз приезжаем, всегда с удовольствием участвуем в латвийских фестивалях».

Реализация очередного проекта будет способствовать дальнейшему расширению культурных связей между старыми друзьями – городами-побратимами Даугавпилсом и Витебском.

LSM