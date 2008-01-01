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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Спорт | 10 июня 2019 | 21:26
Чемпионат Даугавпилса выиграла сборная команда Латвии
С 8 по 9 июня 2019 года прошёл открытый чемпионат Даугавпилса по боксу. Первый день соревнований проходил на спортивной базе отдыха «Dzintariņš». Второй день соревнований проходил в центре города, на улице Ригас, в рамках Праздника Даугавпилса.
Соревнования проходили по 5 возрастным группам: (U-13) 2007-2008 г.р., (U-15) 2005-2006 г.р., (U-17) 2003-2004 г.р.,(U-19) 2001-2002 г.р., (Elita) 2000 г.р. и старше. Участвовало более 140 спортсменов из Беларуси, России, Финляндии, Эстонии, Литвы, Латвии и сборная команда Даугавпилса.
Для ведущих спортсменов ШИВС были вызваны сильнейшие спортсмены из Финляндии, Беларуси и России, чтобы создать хорошую конкуренцию на соревнованиях.
1 место:Кирилл Соколов, Никита Проховский, Николай Замятин, Никита Элксниньш, Алексей Киляускас, Александр Печёнок.
2 место: Эдвин Папино, Роман Ильин, Максим Брелик, Роман Орловский, Ренарс Рагауш, Артур Тумашевич, Карлис Винькис, Эрик Трачумс, Кирилл Папино, Валерия Шепетовская.
В командном зачёте сборная Латвии одержала первое место, второе место - у сборной Беларуси, третье - у сборной Финляндии, четвёртое - у сборной Литвы. В индивидуальном подсчёте, сборная Даугавпилса принесла наибольшее количество первых мест, и была награждена памятным «Кубком Даугавпилса». Лучшим боксёром сборной Даугавпилса стал Николай Замятин.
Старший тренер ШИВС отделения бокса и главный судья соревнований Владислав Соколов: «Рекордное количество команд и высокий профессиональный уровень соревнований - это итог общей работы тренеров и руководства спорта в Даугавпилсе. Праздник города внёс большой вклад в развитие географии нашего турнира и интереса к Даугавпилсу. В свободное время спортсмены и представители команд посетили исторические места города и различные концерты. После окончания соревнований, через социальные сети, где все наблюдали за нашим турниром, я получил заявки шести новых команд на участие 2020 года.»
Сейчас идёт централизованная подготовка наших спортсменов к юношеской олимпиаде в Елгаве. А ведущий спортсмен Эвандер Сервут в составе сборной Латвии уже 19 июня примет участие во II Европейских играх 201 года в Минске.
D-fakti
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