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Новости Происшествия | 9 июня 2019 | 21:11

Мужчина до смерти избил собутыльника кочергой

LETA

В Резекненском крае по подозрению в совершении убийства задержан мужчина 1983 года рождения, сообщили в Управлении Латгальского управления Государственной полиции.

В понедельник, около 17.35 полиция получила информацию от медиков о том, что в волости Гайгалавас Резекненского края обнаружен труп мужчины 1973 г.р. с признаками насильственной смерти. По факту был возбужден уголовный процесс.

Там же на месте стражи порядка задержали подозреваемого - местного жителя 1983 г.р. Ранее он в поле зрения полиции не попадал.

По имеющейся в распоряжении полиции информации, во время совместного распития алкогольных напитков между пострадавшим и возможным виновным произошел конфликт на бытовой почве. Подозреваемый избил оппонента кочергой. От полученных травм мужчина скончался.

Расследование продолжается, назначены экспертизы. По отношению к подозреваемому избрана мера пресечения — арест.

Delfi

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