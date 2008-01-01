В самоуправлении продолжают работать над ликвидацией деградирующих среду зданий и территорий

Новости Общество | 7 июня 2019 | 20:38

6 июня на заседании Хозяйственного комитета Даугавпилсской городской думы были заслушаны сообщения Департамента городского планирования и строительства и Департамента управления имуществом о проведенной и запланированной работе со зданиями и территориями, деградирующими окружающую среду.

Городское самоуправление активно борется с деградирующими среду, разрушенными и угрожающими безопасности людей постройками. За год составлено 210 актов обследования строений и вынесены различные предписания: в некоторых случаях определено, что необходимо устранить опасность, ряд зданий законсервировали или снесли, иногда дальнейшая эксплуатация запрещается. В ряде случаев, чтобы оценить возможности дальнейшего использования, необходимо провести техническое исследование конструкций постройки.

Если предписания не выполняются, полиция самоуправления составляет административный протокол. За год выписано 54 таких протокола.

Если владелец здания или территории не предпринимает никаких действий, чтобы привести свое имущество в порядок, самоуправление может принять решение о сносе или консервации здания (в том числе и в принудительном порядке). В прошлом году такие работы проведены на 41 объекте.

В случае, если самоуправление производит работы за свои средства, владельцу недвижимости в последствии выписывается счет. Подобная ситуация сложилась с объектами на перекрестке улиц Дзинтару и Абавас у центрального Стропского пляжа: после того, как от самоуправления было получено письмо с предупреждением о запланированных работах, владелец недвижимости обязался в ближайшее время собственными силами снести два небольших здания у автостоянки, а более крупную постройку у бывшей насосной станции огородить, и затем, спустя некоторое время, также снести. Учитывая, что рядом расположены излюбленные места рыбалки местных жителей, территория у здания останется доступной и огорожена не будет.

Если владелец постройки умер или не существует (в случае, если владелец – юридическое лицо), может быть рассмотрено и принято решение о перенятии самоуправлением в собственность бесхозного имущества с целью дальнейшего приведения в порядок и устранения опасной ситуации. Еще один рычаг влияния – применение повышенной ставки налога на недвижимость в размере 3% от кадастровой стоимости.

Руководство города пристально следит за заброшенными зданиями в историческом центре города и микрорайоне Крепости, так как они в первую очередь влияют на впечатление, которое город производит на гостей и туристов. Разрабатываются несколько вариантов по приведению зданий в порядок.

На данный момент в делопроизводстве находится 148 деградирующих среду зданий, принадлежащих как частным, так и юридическим лицам и различным организациям.

Отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.

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