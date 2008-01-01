Даугавпилс приглашает на День города

Новости Общество | 7 июня 2019 | 20:31

На этой неделе Даугавпилс празднует свой 744-й день рождения. 2 июня состоялось праздничное богослужение «Посвящение городу». Цикл концертов «Славим Даугавпилс в храмах» продолжится всю неделю. С 7 по 9 июня состоится кульминация праздника: разнообразные концерты, праздничное шествие, развлечения для детей и взрослых, ярмарка, и, конечно, грандиозный салют на Даугаве.

В течение трех дней, начиная с пятницы, будут проходить концерты на площади Виенибас, в парке Дубровина и в сквере Андрея Пумпура, который на время праздника превратится в Семейный парк с уличными кафе, надувными аттракционами и разнообразными развлечениями для детей. В центре города будет работать праздничная ярмарка, где можно будет приобрести необычные сувениры, вкусности и многое другое. На Новом Строении в пятницу пройдет праздничный концерт, организованный Центром Русской культуры.

На площади Виенибас идет активная подготовка к празднику и установка большой сцены. В пятницу на ней выступит легендарная латвийская группа «Jumprava».

Тем же вечером Центр искусств им.Марка Ротко приглашает на Ночь искусств, начало – в 22.00.

В субботу в Семейном парке и рядом с Даугавпилсским театром будут соревноваться маленькие и взрослые силачи. Там же пройдет очередной этап соревнований «Сильнейший город Латвии». По улицам города пройдет парад мотоциклистов.

В 14.00 Даугавпилсские предприятия, организации, школы и многие другие объединятся в традиционном праздничном шествии от железнодорожного вокзала до площади Виенибас. В завершении шествия – официальное открытие праздника.

Вечером всех приглашают на концерт на большой сцене площади Виенибас, где выступят участница Евровидения певица Амината и звезда российской сцены Полина Гагарина. В 23.00 начнется грандиозный салют над Даугавой.

Воскресенье Даугавпилс проведет под знаком спорта: болельщики смогут поддержать баскетболистов, боксеров и спидвеистов, а в 13.00 в парке на Эспланаде пройдут показательные выступления парашютистов.

В завершение дня и праздника города – концерт группы «Musiqq» и музыкально-танцевальное представление «Сестра Керри» на большой сцене площади Виенибас.

Полная программа мероприятий доступна на сайте Даугавпилсской городской думы www.daugavpils.lv.

Сюжет подготовил Отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.

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