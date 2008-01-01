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Новости Общество | 7 июня 2019 | 20:21

В Даугавпилсе начала работать праздничная ярмарка

С 7 по 9 июня Даугавпилс празднует 744-й день рождения. Во время праздников даугавпилчане и гости города смогут не только насладиться разнообразными концертами и развлечениями, но и посетить праздничную ярмарку в центре города. В этом году в ней участвуют 350 торговцев, у которых можно приобрести самые разнообразные товары.

К торговцам из Латвии и Литвы, являющимся традиционными участниками Даугавпилсских ярмарок, на этот раз присоединились представители Эстонии, Беларуси, Украины и Польши – каждый со своим интересным предложением.

Активная торговля развернулась на участке улицы Ригас от ул.Виенибас до дамбы. Торговцы разместились также на ул.Театра вдоль парка Дубровина и на ул.Музея напротив основной школы Сасканяс. Здесь можно приобрести необычные сувениры, лакомства и многое другое.

В парке Дубровина, в саду Виенибас (напротив пожарного депо) и в сквере А.Пумпура работают уличные кафе.

В пятницу ярмарка работает до полуночи, в субботу, 8 июня – с 10.00 до 24.00, в воскресенье, 9 июня – с 10.00 приблизительно до 20.00.

Организаторы отмечают, что некоторые торговцы начнут работать в субботу, 8 мая, поэтому стоит посетить ярмарку не единожды, так как ассортимент будет меняться и расширяться.

Отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.

Daugavpils
 

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