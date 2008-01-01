Точка зрения
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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
7 июня
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На свете много незаменимых людей. А вот незаменимых вещей существенно меньше. Что может сегодня оказаться очень кстати. Помните также, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.
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Самая актуальная проблема на сегодня в Даугавпилсе
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Новости Латвия | 7 июня 2019 | 20:01
Пятница, 7 июня: жара сопровождается грозами
Сегодня метеорологи обещают такую же или еще более сильную жару, как была накануне. Ожидается переменная облачность, во второй половине дня, преимущественно на западе и в центральных районах, проливные дожди, возможен град.
Слабый южный юго-восточный ветер во время грозы станет порывистым, до 19 м/сек. Сильнее грозы будут в Курземе — уже к вечеру.
Температура воздуха днем составит +27…+31 градус, а может, и больше. Не исключено, что и сегодня будет побит национальный температурный рекорд — как накануне, когда в Вентспилсе было зафиксировано 32,2 градуса.
В Риге — также переменная облачность, ближе к вечеру может быть гроза, но вероятность осадков не очень большая. Воздух раскалится до +29…+32 градусов. На сайте метеоцентра висит предостережение: в лесах вокруг столицы царит очень высокая пожароопасность.
Медицинский тип погоды — третий, неблагоприятный.
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