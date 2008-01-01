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Новости Латвия | 7 июня 2019 | 20:01

Пятница, 7 июня: жара сопровождается грозами

Сегодня метеорологи обещают такую же или еще более сильную жару, как была накануне. Ожидается переменная облачность, во второй половине дня, преимущественно на западе и в центральных районах, проливные дожди, возможен град.

Слабый южный юго-восточный ветер во время грозы станет порывистым, до 19 м/сек. Сильнее грозы будут в Курземе — уже к вечеру.

Температура воздуха днем составит +27…+31 градус, а может, и больше. Не исключено, что и сегодня будет побит национальный температурный рекорд — как накануне, когда в Вентспилсе было зафиксировано 32,2 градуса.

В Риге — также переменная облачность, ближе к вечеру может быть гроза, но вероятность осадков не очень большая. Воздух раскалится до +29…+32 градусов. На сайте метеоцентра висит предостережение: в лесах вокруг столицы царит очень высокая пожароопасность.

Медицинский тип погоды — третий, неблагоприятный.

LSM
 

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