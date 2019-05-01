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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 6 июня 2019 | 23:54
Ушли в мир иной...
С 29 мая по 4 июня 2019 года в Даугавпилсском загсе было выдано 14 справок о смерти.
В мир иной ушли:
Babiško Valentīna (14.01.1964 - 04.06.2019)
Birjuļins Mihails (06.03.1949 - 27.05.2019)
Fedosovs Aleksandrs (11.09.1953 - 03.06.2019)
Fokins Aleksandrs (28.01.1958 - 22.05.2019)
Jaroslavceva Anna (06.02.1948 - 02.06.2019)
Krūmiņš Staņislavs (14.09.1928 - 04.06.2019)
Petrovs Sergejs (10.12.1976 - 25.05.2019)
Pimenova Silvija (03.08.1955 - 03.06.2019)
Pimenovs Oļegs (13.09.1962 - 29.05.2019)
Požarska Ņina (08.07.1951 - 28.05.2019)
Prokopoviča Valentīna (16.10.1953 - 02.06.2019)
Vanaga Ļubova (14.10.1938 - 28.05.2019)
Vasiļjeva Anastasija (10.03.1931 - 31.05.2019)
Vasiļjeva Janīna (09.07.1932 - 29.05.2019).
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