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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
5 июня
Всемирный день охраны окружающей среды
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Сегодня находиться в непосредственной близости от вашей особы будет до крайности тяжело. Тем немногим, которые выдержат это испытание, придется проявить немалое терпение. Зато вы сможете узнать, кому из близких вы наиболее дороги.
Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 5 июня 2019 | 19:41
В Даугавпилс начинают прибывать делегации городов-побратимов
Вместе с даугавпилчанами День города отпразднуют делегации 16 городов из 9 стран. Первыми прибыли гости из грузинского города Батуми.
Ожидаются делегации из Муталы (Швеция), Магдебурга (Германия), Ченстохова и Варшавы (Польша), Паневежиса и Каунаса (Литва), Харькова (Украина), Москвы, Наро-Фоминска, Пскова (Россия), Витебска, Лиды, Глубокое (Беларусь), Комрата (Молдова).
Отдел общественных отношений и маркетинга.
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