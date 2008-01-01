В Даугавпилс начинают прибывать делегации городов-побратимов

Козерог

22 декабря

- 20 января

Сегодня находиться в непосредственной близости от вашей особы будет до крайности тяжело. Тем немногим, которые выдержат это испытание, придется проявить немалое терпение. Зато вы сможете узнать, кому из близких вы наиболее дороги.