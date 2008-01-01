Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
5 июня
Всемирный день охраны окружающей среды
Именины:
Игорс, Ингварс, Марготс / Адриан, Александр, Андрей
Гороскоп на день
Овен
21 марта
- 20 апреля
Позаботьтесь о составлении свода правил касательно ведения домашнего хозяйства и совместного проживания. Желательно письменного, дабы в случае расхождения во мнениях было к чему апеллировать.
Источник: ignio.com
- Ночь
- 15 .. 17 C
- Утро
- 21 .. 23 C
- День
- 27 .. 29 C
- Вечер
- 23 .. 25 C
- Ветер
- 2 .. 4 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1244 ()
|GBP
|0.8874 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|73.339 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Самая актуальная проблема на сегодня в Даугавпилсе
Популярные статьи
Ландыши можно рвать: их вычеркнули из Красной книги
Весеннюю пору тюльпанов и нарциссов сменили букетики ландышей, которые украшают многие дома и офисы. ... {2}
2. Даугавпилс второй год подряд признан самым дружественным для семей городом республиканского назначения
3. Левитс - новый президент Латвии. Что о нем нужно знать?
4. Даугавпилсские поляки поздравили мам и закрыли сезон
5. 29 мая объявлен открытый конкурс на проектирование болотной тропы у зоосада
6. Близятся работы по укладке асфальта на улице Селияс
7. Даугавпилс посетил посол Великобритании Кит Шеннон
8. Членом правления SIA “Daugavpils ūdens” назначена Елена Лапинская
10. Открыта подача заявок на участие в супер-велозаезде “Augšzemes ezeru loki”
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 5 июня 2019 | 19:03
Среда, 5 июня: жарко и почти безветренно
Днем в Латвии солнечно, осадков не ожидается.
Слабый ветер переменных направлений — на всей территории страны. Столбик термометра поднимется до +29...+31 градуса.
В Риге тоже жарко. Осадков не прогнозируется. Температура воздуха составит более +30 градусов. Будет дуть слабый южный ветер.
Добавить комментарий