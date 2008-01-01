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Позаботьтесь о составлении свода правил касательно ведения домашнего хозяйства и совместного проживания. Желательно письменного, дабы в случае расхождения во мнениях было к чему апеллировать.

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Новости Латвия | 5 июня 2019 | 19:03

Среда, 5 июня: жарко и почти безветренно

Днем в Латвии солнечно, осадков не ожидается.

Слабый ветер переменных направлений — на всей территории страны. Столбик термометра поднимется до +29...+31 градуса.

В Риге тоже жарко. Осадков не прогнозируется. Температура воздуха составит более +30 градусов. Будет дуть слабый южный ветер.

LSM
 

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