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Новости Экономика | 6 июня 2019 | 23:53

Рижские "деньги проекта Сканстес" могут уйти на развитие трамваев в Даугавпилсе и Лиепае

Daugavpils.lv

Центральное агентство финансов и договоров (CFLA) разорвало договор с Rīgas satiksme о реализации проекта трамвая на Сканстес при софинансировании из фондов ЕС. На сегодняшний день агентство выплатило Rīgas satiksme 451 304 евро для реализации проекта и эти деньги предприятие должно вернуть. Срок возврата — 3 августа. Полученные назад деньги, как пишет Lsm.lv, могут вложить в развитие трамвайного сообщения в Даугавпилсе или Лиепае.

Возможно, речь будет идти и о более крупных суммах — всех денежных объемах, которые изначально предначначались для проекта Сканстес в Риге. Как пояснили в Министерстве сообщения, это порядка 20 миллионове евро.

"Достигнуто концептуальное соглашение перенаправить до 10 миллионов евро на дальнейшее развитие трамвайных проектов в Даугавпилсе — прокладку рельс и постройку вагонов. Точно такое решение имеется и на развитие трамвайных проектов в Лиепае", — пояснила представитель министерства Ивета Канцена.

Как пояснил в эфире Латвийского радио член правления Daugavpils satiksme Роман Савицкис, уже продуманы четыре варианта развития событий, в том числе полностью обновить вагонный парк или проложить пути от поворота на ул. Парадес до Даугавпилсской крепости.

Delfi

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