ЛР4 готовит специальную программу и прямую трансляцию из Даугавпилса

Новости Общество | 6 июня 2019 | 23:54

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В субботу, 8 июня, с 8:00 – 18:00 Латвийское радио 4 – «Домская площадь» будет вести прямую трансляцию из Даугавпилса. Во время праздника города в рамках десятичасового радиомарафона слушатели ЛР4 узнают о современном Даугавпилсе и возможностях, которые город предоставляет жителям и своим гостям, познакомятся с горожанами – предпринимателями, художниками, музыкантами, врачами, спортсменами, представителями необычных профессий, интересными и увлеченными молодыми людьми.

«Для нас выездная студия – это не только новый опыт, но и возможность встретиться с нашими слушателями и показать им, как создается радио. Поэтому мы едем в Даугавпилс с идеей: Твой Город. Наша команда. Личный контакт. Мы подготовили специальную программу о городе, в котором уже были, в который с удовольствием направляемся вновь. Это будет рассказ о Даугавпилсе – его удивительных людях и его истории, о целях и перспективах города, о мечтах и планах его жителей», – рассказывает руководитель Латвийского радио 4 Илона Мадесова.

Программа состоит из 5 блоков. Темой первого блока, который начнется в 8:00 утра, станет энергия. Ведущие Андрей Хуторов, Наталья Мещерякова и Алиса Орлова расскажут об энергии времени, места, движения, красоты и денег. В 10:00 их сменят Юлиана Жуковская, Виктория Терентьева и Владимир Иванов. В фокусе их внимания – тема возможностей: для семьи, карьеры, бизнеса и отдыха. Третий блок, который начнется в 12 часов, будет посвящен знаниям. О человеке, культуре, жизни и космосе со своими гостями в студии будут беседовать ведущие Марина Ковалёва, Карина Важная и Андрей Муравьев. В свою очередь, темой эфира в 14 часов станет развитие – личности, общества, города, края, страны. На эту дискуссию своих гостей приглашают Роман Шмелев, Юлия Петрик и Марина Талапина. Пятый блок, трансляция которого начнется в 16 часов, посвящен вдохновению. О его источниках – музыке, театре, поэзии и истории - поведут разговор наши ведущие Илона Яхимович и Сергей Кузнецов.

Мобильная студия Латвийского радио 4 в Даугавпилсе будет расположена в эпицентре праздника – на улице Ригас возле скульптуры черепахи.

Латвийское радио 4 – Домская площадь ведет вещание в круглосуточном режиме с 7 января 2002 года. Радиопрограмма звучит на русском и других языках нацменьшинств, предоставляя информацию о политических, социальных и культурных событиях в Латвии и за ее пределами. Согласно данным Kantar TNS, аудитория ЛР4 составляет 181 тысячу слушателей; ЛР4 является третьим популярнейшим каналом в Латвии среди радиостанций, вещающих на языке нацменьшинств.

LSM