Дни славянской культуры в Таллине объединили белорусов Эстонии и Латвии

Новости Культура | 4 июня 2019 | 23:47

ЦБК ЦБК

25-26 мая 2019 года в г.Таллине (Эстония) в рамках Дней славянской письменности и культуры прошел День белорусской культуры «Краски Беларуси», в котором приняли участие вокальные коллективы белорусских обществ Эстонии. А «гвоздем» программы стало выступление творческих коллективов Даугавпилсского Центра белорусской культуры (ЦБК): ансамбля народной песни «Купалинка» и танцевального ансамбля «Лянок».

Центр белорусской культуры давно и плодотворно сотрудничает с белорусскими общественными организациями из Таллина, Нарвы, Маарду; представители и творческие коллективы из этих эстонских городов неоднократно бывали гостями Международного фестиваля «Белорусский кирмаш в Даугавпилсе».

На этот раз по приглашению белорусского общества «Ялинка» (Маарду) в далекий Таллин ранним субботним утром отправилась большая и представительная делегация в составе «Купалинки» (рук. Вечеслав Петров) и «Лянка» (рук. Марина Медунецкая). Солнечное утро, комфортабельный автобус, дружная компания творческих, позитивно настроенных артистов благоприятствовали путешествию в старинный город Таллин. И хотя он встретил путешественников серыми тучами, небольшим дождем и ветром, настроения это никому не испортило. Теплая и дружелюбная улыбка организатора праздника Елены Колягиной, которая встречала нашу делегацию и любезно сопровождала во время всего пребывания, уникальное здание Русского культурного центра, построенное в стиле неоклассицизма, в котором проходил концерт, настроили на позитивную волну и желание выступить так, чтобы доставить эстонским зрителям и принимающей стороне самые позитивные эмоции.

Открывая праздничный концерт Дня белорусской культуры, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Беларусь в Эстонской Республике Вячеслав Кочанов отметил важную роль белорусских организаций зарубежья в сохранении культурного наследия белорусов за рубежом и подчеркнул объединяющую роль песни в укреплении связей между людьми, организациями, городами и странами.

После коротких выступлений Нарвского белоруского общества «Сябры», Таллинского белорусского общества «Лёс», Маардского белорусского общества «Ялинка», сцена более чем на час перешла в распоряжение даугавпилсских артистов. Программа была составлена так рационально, что время выступления пролетело незаметно. Задорные и лирические песни «Купалинки» чередовались с не менее яркими и захватывающими танцевальными номерами «Лянка»; сольные песни в исполнении Виталия Михайловского и Андрея Праневича менялись на фееричные танцы молодежного дуэта Валерия Медунецкого и Людмилы Малыгиной. И все эти яркие красочные номера соединились в единую гармоничную палитру логичными и красочными связками в прозе и стихах на белорусском языке ведущей концерта Марии Пометько.

Заключительную песню «Мы вам жадаем» в исполнении «Купалинки» дружно подхватили все участники концерта. Публика подпевала вместе, бурно аплодировала и долго не хотела отпускать артистов.

Позитивный настрой, оставшийся после выступления, сохранился на следующий день и пополнился новыми впечатлениями во время экскурсии по старинному, основанному в начале средневековой эпохи Таллину, представляющему собой захватывающее сочетание старого и нового. Здесь уголки Средневековья с готическими домами, неприступными стенами, узкими улочками и древними сооружениями соседствуют с современными башнями и роскошными небоскребами, модными кварталами и крупными торговыми центрами.

А для творческих коллективов поездка за рубеж, это еще и возможность получить новый опыт, завязать новые знакомства для дальнейшего плодотворного сотрудничества.



ЦБК