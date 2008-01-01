Пляжи Даугавпилса готовы к купальному сезону

Новости Общество | 4 июня 2019 | 19:43

На следующей неделе над двумя пляжами города - «Стропу вилнис» и центральным пляжем в Стропах, будут подняты синие флаги. Остальные места купания в городе в жаркие летние дни также будут радовать отдыхающих чистой водой и благоустроенными окрестностями.

В преддверии летнего сезона Даугавпилсское Управление коммунального хозяйства ежегодно проверяет качество воды в городских водоемах. Результаты первых проверок показали, что наслаждаться водными процедурами смело можно во всех 12 любимых местах купания даугавпилчан. Качество воды будет постоянно проверяться на протяжении всего сезона. Не останутся без внимания и источники питьевой воды в Межциемсе, Черепово и в районе Артбазы на Новом Строении.

Важным условием летнего отдыха является не только качество воды, но и то, насколько благоустроена окружающая местность. Помимо большого проекта строительства променада вдоль озера Большие Стропы, самоуправление проводит здесь и другие работы по благоустройству территории. Совсем скоро закончат земляные работы на пляже в районе улицы Огрес: верхний слой земли снят, берег очищен от кустов и тростника, и теперь создается насыпь песка слоем в 40 сантиметров.

Продолжается и благоустройство центрального Стропского пляжа. Для удобства посетителей в дополнение к биокабинкам здесь установлен платный туалет. Вскоре на пляже появятся новые кабинки для переодевания и скамейки, а вдоль променада протянется полоса чистого песка, которая соединит центральный пляж и место купания у региональной больницы.

На территории Даугавпилса есть три официальных пляжа: «Стропу Вилнис», центральный пляж на озере Большие Стропы и пляж на озере Шуню у здания бывшей 7-й школы. Однако, коммунальные службы следят за порядком и на остальных, неофициальных, пляжах, где любят отдыхать горожане. Управление коммунального хозяйства регулярно их обследует, проводит санитарную уборку, и, при необходимости, ремонтирует или устанавливает элементы инфраструктуры, чтобы жители и гости города могли с комфортом наслаждаться летним отдыхом на природе.

Сюжет подготовил Отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.

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