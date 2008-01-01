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Новости Латвия | 4 июня 2019 | 19:30

Вторник, 4 июня: сухо и жарко

Во вторник ожидается сухая и солнечная погода, прогнозируют синоптики.

Минимальная температура воздуха на рассвете составит от +8 градусов местами в восточной части Латвии до +17 градусов на Курземском побережье.

Днем воздух прогреется до +25..+28 градусов, на несколько градусов меньше будет местами на морском побережье.

Небо будет преимущественно ясным, южный ветер — слабым до умеренного.

В Риге при умеренном южном ветре и ясном небе днем воздух прогреется до +27..+28 градусов.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии в связи с ожидаемой в Риге и на остальной территории Латвии 4-8 июня жарой до +31 градуса объявил желтое предупреждение.

LSM
 

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