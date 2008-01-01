Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
4 июня
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Сегодня вы будете выглядеть белой вороной. Оберните свое отличие от других в свою пользу и ни в коем случае не пытайтесь спрятаться.
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Новости Латвия | 4 июня 2019 | 19:30
Вторник, 4 июня: сухо и жарко
Во вторник ожидается сухая и солнечная погода, прогнозируют синоптики.
Минимальная температура воздуха на рассвете составит от +8 градусов местами в восточной части Латвии до +17 градусов на Курземском побережье.
Днем воздух прогреется до +25..+28 градусов, на несколько градусов меньше будет местами на морском побережье.
Небо будет преимущественно ясным, южный ветер — слабым до умеренного.
В Риге при умеренном южном ветре и ясном небе днем воздух прогреется до +27..+28 градусов.
Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии в связи с ожидаемой в Риге и на остальной территории Латвии 4-8 июня жарой до +31 градуса объявил желтое предупреждение.
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