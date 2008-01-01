Прогноз: июнь и июль будут жарче и засушливее многолетней нормы

Новости Латвия | 3 июня 2019 | 22:57

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Согласно долгосрочным прогнозам, нынешнее летом в Латвии будет жарким и сравнительно засушливым, сообщает ЛЕТА.

По данным программы ЕС Copernicus, лето не будет настолько жарким и засушливым, как в прошлом году, но температура воздуха ожидается выше нормы, а количество осадков — ниже многолетних показателей.

Прогнозы Литовской гидрометеорологической службы свидетельствуют, что в июне и июле температура ожидается на градус выше нормы. Количество осадков в июне будет на 25% меньше нормы, в июле — близко к ней.

Институт метеорологии Дании также сообщает, что в июне и июле будет много солнечных, жарких дней, а в августе более вероятна активизация атлантических циклонов.

Согласно краткосрочным прогнозам, на следующей неделе средняя температура воздуха в странах Балтии будет на шесть градусов выше нормы, то есть средней температуры соответствующего периода в 1981-2010 годах.

По нынешним прогнозам Global Forecast System, жара отступит в воскресенье, 9 июня, но через несколько дней может вернуться. Вероятность дождей выше начиная с четверга.

Делфи