На дороге под Карсавой перевернулся MB: в аварии погиб водитель

Новости Происшествия | 3 июня 2019 | 22:45

Пресс-фото Пресс-фото

В ночь на 2 июня в волости Салнавас Карсавского края произошла трагическая авария: водитель потерял управление, в результате чего перевернулся и с проезжей части съехал автомобиль Mercedes Benz.

Как отмечают в Госполиции, от полученных травм водитель скончался на месте происшествия. Начат уголовный процесс.

Delfi