Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
3 июня
Именины:
Инета, Инта, Интра / Елена, Карл
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Сегодня будут процветать дружеские отношения. Если вы в ссоре с кем-то, то нынче вам нетрудно будет помириться. Возможно, вы не только вернете старых, но и приобретете новых друзей.
Источник: ignio.com
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Новости Происшествия | 3 июня 2019 | 22:45
На дороге под Карсавой перевернулся MB: в аварии погиб водитель
В ночь на 2 июня в волости Салнавас Карсавского края произошла трагическая авария: водитель потерял управление, в результате чего перевернулся и с проезжей части съехал автомобиль Mercedes Benz.
Как отмечают в Госполиции, от полученных травм водитель скончался на месте происшествия. Начат уголовный процесс.
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