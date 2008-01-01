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Новости Происшествия | 3 июня 2019 | 22:45

На дороге под Карсавой перевернулся MB: в аварии погиб водитель

Пресс-фото

В ночь на 2 июня в волости Салнавас Карсавского края произошла трагическая авария: водитель потерял управление, в результате чего перевернулся и с проезжей части съехал автомобиль Mercedes Benz.

Как отмечают в Госполиции, от полученных травм водитель скончался на месте происшествия. Начат уголовный процесс.

Delfi

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