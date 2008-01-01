Вакансии Даугавпилсского агентства занятости

Новости Общество | 4 июня 2019 | 23:46

На 4 июня 2019 года в Даугавпилсском филиале Государственного агентства занятости были зарегистрированы свободные места по более чем 100 профессиям.

Вакансии:

- автомеханики;

- автослесари;

- агрономы;

- администратор отеля;

- ассистент по проектам;

- бармены;

- бетонщики;

- бухгалтер;

- ветеринар (Меймури, Скрудалиена);

- ветеринарный фельдшер (Вайкуляны, Ликсна);

- визажист;

- водители грузовых автомобилей;

- водитель автовышки;

- водитель грузовика малой вместимости;

- водитель молочной цистерны;

- водитель транспортных средств для перевозки опасных грузов;

- врачи;

- гальванщик;

- главный бухгалтер;

- горничная отеля;

- графический дизайнер;

- грузчики;

- дамские парикмахеры;

- директор муниципального агентства (Вишки);

- дозировщик (работа в Риге);

- дошкольные педагоги;

- дояры (Вайкуляны, Ликсна);

- дровосек;

- жестянщики;

- забойщики крупного рогатого скота (Савишки, Таборе);

- заместитель заведующего магазина;

- зоотехник (Меймури, Скрудалиена);

- инвентаризатор леса;

- инкассатор;

- инженер-механик;

- инженер технических систем безопасности;

- инженер-электрик;

- инспектор по качеству продукции (металлообработка / машиностроение);

- интернист;

- каменщик;

- коммерческий агент по оказанию рекламных услуг;

- коммерческий директор;

- комплектовщики;

- кондитеры;

- конструктор-механик (машиностроение/металлообработка);

- контролёры швейного производства;

- коптильщики мяса;

- кровельщики;

- маляры;

- маркировщик изделий (работа в Кекаве);

- менеджер производственной смены (Баложи, Кекава);

- механик в цех;

- мойщики;

- монтажник электронного оборудования;

- монтажники сантехники/ оборудования;

- монтажники строительных конструкций;

- мужской парикмахер;

- мясник (работа в Германии);

- опекун;

- оператор гладильного оборудования (работа в Риге);

- оператор-продавец AЗС;

- операторы землеройной машины (в области строительства);

- оператор ленточной пилы;

- оператор листогибочных станков;

- оператор металлообрабатывающего станка;

- оператор оборудования для производства хлебобулочных изделий;

- оператор пекарной машины;

- оператор перерабатывающего станка;

- оператор по производству пластиковых окон и дверей;

- оператор производства пиломатериалов (работа в Ницгале);

- операторы мясоперерабатывающих предприятий;

- отделочники;

- официанты;

- охранники;

- пекари;

- планировщик производства;

- плиточники;

- плотники;

- повара;

- подсобные работники;

- помощник руководителя строительных работ;

- помощники поваров;

- почтальон;

- преподаватели английского языка;

- преподаватель немецкого языка;

- продавец-консультант;

- продавцы розничной торговли;

- производитель теста;

- психиатр;

- психолог;

- работник в цех (Баложи, Кекава);

- работник склада;

- резчик металла;

- ремонтные рабочие;

- рубщики мяса (“обвальщики”);

- руководители/ монитор-консультанты;

- руководители строительных работ;

- руководитель колл-центра;

- сантехники;

- сборщик композитных изделий;

- сборщик солнечных батарей (командировки в Германию);

- сборщик жалюзи;

- сварщики;

- секретарь -делопроизводитель;

- сельскохозяйственный рабочий/ рабочий на ферме (Засеки, Риебини или Ликсна);

- скотники (Вайкуляны, Ликсна);

- слесари;

- слесари-монтажники;

- слесари-ремонтники;

- слесарь инструментальщик;

- слесарь металлических конструкций (командировки в Германию);

- советник руководителя;

- социальный работник;

- специалист по продажам;

- старшие консультанты;

- старший инспектор мест лишения свободы;

- старший повар;

- столяры-мебельщики;

- строители;

- строительные рабочие;

- телятник (Риебини или Ликсна);

- тестомесы;

- технолог-механик;

- технологи;

- токари;

- торговый агент;

- торговый представитель;

- трактористы;

- транспортный механик;

- туристический информационный консультант;

- уборщики;

- упаковщики;

- учитель естествознания и биологии;

- учитель информатики/ методист;

- учитель информатики и основ программирования;

- учитель математики;

- учитель музыки;

- учитель начальных классов;

- учитель химии;

- учитель физики;

- фармацевт (работа в Риге);

- физиотерапевт;

- финансовый аналитик;

- фрезеровщик;

- член правления;

- швеи;

- швейный технолог;

- штукатуры;

- экскаваторщики;

- электрики;

- электромеханик лифтов;

- электромонтёры;

- эрготерапевт;

- юрист.

Информация о вакансиях:

- Даугавпилсский филиал ГАЗ, ул. Варшавас 18, каб. Nr.108, тел. 65434561, 25685858

- www.nva.gov.lv => CV/Vakanču portāls



Для работодателей:

• размещение информации о свободных рабочих местах - тел. 20243873

Чтобы во время первых четырех месяцев трудовых отношений компенсировать расходы на транспорт или аренду жилого помещения вдали от места жительства трудоустроившимся лицам, Даугавпилсский филиал ГАЗ призывает работодателей активнее регистрировать вакансии на домашней страничке ГАЗ https://cvvp.nva.gov.lv или в любом филиале ГАЗ.

Подробная информация по тел. 25714617.



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